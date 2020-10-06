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06 жовтня 2020, вівторок, 06:30 10
Зовнішня політика 2020-10-06T06:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні відбудеться 22-й саміт "Україна - ЄС"

Сьогодні відбудеться 22-й саміт "Україна - ЄС"

Елена Новикова
Урсула фон дер Ляйен, Володимир Зеленський, Європейський Союз, Україна-ЄС, саміт Україна-ЄС, Жозеп Боррель, Шарль Мішель, співпраця з ЄС
Європейський Союз. Фото: edscuola.it
Європейський Союз. Фото: edscuola.it

Сьогодні, 6 жовтня, відбудеться 22-й саміт між Європейським Союзом і Україною, який буде першим двостороннім самітом, проведеним фізично в Брюсселі з моменту спалаху пандемії COVID-19, передають Українські Новини.

Європейський Союз представлятиме Президент Європейської ради Шарль Мішель. Також в саміті візьме участь Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Президент Володимир Зеленський буде представляти Україну.

Під час заходу лідери обговорять питання двосторонніх відносин, зокрема:

  • соціально-економічний вплив пандемії COVID-19 і підтримка України з боку Євросоюзу;
  • наступні кроки з впровадження Угоди про асоціацію, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі;
  • стан справ з реформами в Україні.

Крім того, учасники саміту обговорять конфлікт на сході України, останні події в Білорусі, а також інші питання регіональної та зовнішньої політики.

Трансляція саміту буде доступна за посиланням.

Як повідомляли Українські Новини, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен пішла на самоізоляцію через контакт з людиною, інфікованою коронавірусом. На 6 жовтня в Брюсселі заплановано щорічний саміт Україна-ЄС, на якому, в тому числі, має бути присутня і президент Єврокомісії.

Крім того, Після саміту "Україна - ЄС" 6 жовтня в Брюсселі Президент Володимир Зеленський відвідає 7-8 жовтня Лондон з офіційним візитом, під час якого проведе зустрічі з владою і підпише договір про вільну торгівлю між Україною та Великою Британією.

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