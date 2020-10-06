Сьогодні відбудеться 22-й саміт "Україна - ЄС"

Сьогодні, 6 жовтня, відбудеться 22-й саміт між Європейським Союзом і Україною , який буде першим двостороннім самітом, проведеним фізично в Брюсселі з моменту спалаху пандемії COVID-19, передають Українські Новини.

Європейський Союз представлятиме Президент Європейської ради Шарль Мішель. Також в саміті візьме участь Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Президент Володимир Зеленський буде представляти Україну.

Під час заходу лідери обговорять питання двосторонніх відносин, зокрема:

соціально-економічний вплив пандемії COVID-19 і підтримка України з боку Євросоюзу;

наступні кроки з впровадження Угоди про асоціацію, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі;

стан справ з реформами в Україні.

Крім того, учасники саміту обговорять конфлікт на сході України, останні події в Білорусі, а також інші питання регіональної та зовнішньої політики.

Трансляція саміту буде доступна за посиланням.

Як повідомляли Українські Новини, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен пішла на самоізоляцію через контакт з людиною, інфікованою коронавірусом. На 6 жовтня в Брюсселі заплановано щорічний саміт Україна-ЄС, на якому, в тому числі, має бути присутня і президент Єврокомісії.

Крім того, Після саміту "Україна - ЄС" 6 жовтня в Брюсселі Президент Володимир Зеленський відвідає 7-8 жовтня Лондон з офіційним візитом, під час якого проведе зустрічі з владою і підпише договір про вільну торгівлю між Україною та Великою Британією.

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