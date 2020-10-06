Cьогодні трьом знакам зодіаку пощастить у всіх справах, - астролог

Після того, як в понеділок зірки прогнозували Близнюка, Діва і Водоліям неприємності , за гороскопом на сьогодні, 6 жовтня, зірки будуть на боці Тельців, Стрільців і Риб. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку у вівторок, 6 жовтня, розкажуть Українські Новини.

Телець

День буде наповнений позитивними подіями. Зірки запевняють, що цей період сприятливий для планування справ на перспективу, спілкування з близькими людьми. Настрій і самопочуття будуть хорошими, а також Тельцям вдасться позбутися поганих звичок і показати себе з найкращого боку. Крім того, знайомства, які зав'яжуться в вівторок, будуть тривалими.

Стрілець

День подарує Стрільцям масу можливостей реалізувати свої ідеї і проявити себе. У вівторок можна займатися плануванням, більше спілкуватися і вибудовувати особисті відносини. Важливо вибрати правильний напрям руху, що дозволить швидко досягти бажаного результату. Також день буде сприятливим для будь-яких поїздок і нових знайомств. Однак уникнути фінансових витрат не вийде.

Риби

Цей день принесе Рибам багато нових вражень і хороших можливостей. Важливо бути уважним до всього, що буде відбуватися навколо. Це дозволить не упустити свій шанс на успіх. Перша половина вівторка буде вимагати від представників знаку максимальної віддачі. Вільного часу буде не так багато, а ось після полудня можна відпочити і відновити сили.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку в жовтні.

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