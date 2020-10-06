підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 жовтня 2020, вівторок, 05:10 8
Lifestyle 2020-10-06T09:00:03+03:00
Українські Новини
Cьогодні трьом знакам зодіаку пощастить у всіх справах, - астролог

Cьогодні трьом знакам зодіаку пощастить у всіх справах, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay

Після того, як в понеділок зірки прогнозували Близнюка, Діва і Водоліям неприємності, за гороскопом на сьогодні, 6 жовтня, зірки будуть на боці Тельців, Стрільців і Риб. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку у вівторок, 6 жовтня, розкажуть Українські Новини.

Телець

День буде наповнений позитивними подіями. Зірки запевняють, що цей період сприятливий для планування справ на перспективу, спілкування з близькими людьми. Настрій і самопочуття будуть хорошими, а також Тельцям вдасться позбутися поганих звичок і показати себе з найкращого боку. Крім того, знайомства, які зав'яжуться в вівторок, будуть тривалими.

Стрілець

День подарує Стрільцям масу можливостей реалізувати свої ідеї і проявити себе. У вівторок можна займатися плануванням, більше спілкуватися і вибудовувати особисті відносини. Важливо вибрати правильний напрям руху, що дозволить швидко досягти бажаного результату. Також день буде сприятливим для будь-яких поїздок і нових знайомств. Однак уникнути фінансових витрат не вийде.

Риби

Цей день принесе Рибам багато нових вражень і хороших можливостей. Важливо бути уважним до всього, що буде відбуватися навколо. Це дозволить не упустити свій шанс на успіх. Перша половина вівторка буде вимагати від представників знаку максимальної віддачі. Вільного часу буде не так багато, а ось після полудня можна відпочити і відновити сили.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку в жовтні.

Раніше повідомлялося про те,  які астрономічні явища очікуються в жовтні.

Більше новин про: Гороскоп Гороскоп на кожний день Гороскоп на сьогодні

Рада Нацбанку висловила недовіру Рожковій і Сологубу
ПФУ направив ще 5,4 млрд гривень на фінансування пенсій за жовтень
Новини
Карантин в Україні триває 209 днів: які обмеження діють 08:22
Сьогодні відбудеться 22-й саміт "Україна - ЄС" 06:30
У додатку "Дія" з'явився техпаспорт автомобіля і список штрафів за порушення ПДР 06:15
Пенсія за вислугу років і пенсія за віком. Чи вигідно робити перерахунок з одного виду пенсії на інший 06:00
Харківський зоопарк хоче побудувати океанаріум за півмільярда гривень 06:00
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
Дмитра Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів, - ЗМІ 11:11
Вболівальники у Києві зможуть відвідати матчі збірної з Німеччиною та Іспанією, — мер Кличко 15:49
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
Нова схема шахраїв. У Instagram виявили фальшиву сторінку Privat24 14:33
більше новин
Балух прийшов до тями після побиття
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok