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05 жовтня 2020, понеділок, 16:28 11
Суспільство 2020-10-05T17:45:02+03:00
Українські Новини
Для безпеки пішоходів в Україні введуть острівці безпеки, чокери і розділові смуги

Для безпеки пішоходів в Україні введуть острівці безпеки, чокери і розділові смуги

Ольга Фандорина
Дороги, Дорожній рух, пішохід
Авто. Фото: Валерія Назаренко
Авто. Фото: Валерія Назаренко

Поки міністерство інфраструктури ініціює введення тестів, що підтверджують рівень професійної компетентності, в Україні з 1 листопада набирають чинності нові стандарти для безпеки пішоходів і тепер для "заспокоєння дорожнього руху" та підтримки постійної безпечної швидкості з'являться нові засоби для врегулювання дорожнього руху, крім "лежачих поліційних". Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Зазначається, що дотепер існувало тільки один засіб врегулювання руху - так званий "лежачий поліційний".

"Змінені стандарти дозволять установлювати роздільні острівці або смуги, бордюрні розширення й острівці безпеки. Вони проєктуються при ремонті або модернізації чинних доріг і вулиць, а також при будівництві та реконструкції", - йдеться в повідомленні.

Інші усталені світові практики інженери-проектанти застосовували тільки на свій страх і ризик.

Як повідомляли Українські Новини, депутати розглядають ідею знімати на відео всі іспити та зберігати записи, щоб можна було перевірити.

1 червня в Києві запрацювала система фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Вже через хвилину в об'єктив камери попався перший порушник. У підсумку за перший день система зібрала 35 тисяч випадків порушення ПДР.

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