Верховний представник ЄС Боррель повторив, що Євросоюз — це не банк

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель заявив, що його слова про те, що ЄС - не банкомат, були вирвані з контексту, але пояснюючи свою позицію наголосив, що Євросоюз не є банком, тому не надає Україні допомогу без вимог.

Про це він повідомив на пресконференції після 22-го саміту "Україна - ЄС" у Брюсселі (Бельгія), передають Українські Новини.

Журналісти попросили уточнити, що Боррель мав на увазі, кажучи про те, що ЄС не є банкоматом.

"Не варто виривати слова з контексту. Це неадекватне вихоплення з контексту. Допомога, яку ми надаємо Україні, - не без вимог. Ми не просто банк або організація, яка роздає кошти просто так. Ми хочемо бачити Україну процвітаючою та захищеною. Ця наша допомога пов'язана з реформами, щоб розділяти наші цінності", - відповів він.

Боррель додав, що, обговорюючи внутрішні трансфери, ЄС також висуває вимоги до власних членів.

"Вони мають виконати свої зобов'язання всередині ЄС. Надана нами допомогу Україні - в наших інтересах. Вона пов'язана з реформами. Це наша вимога до України", — резюмував він.

Раніше представництво Євросоюзу в Україні прибрало зі статті на сайті слова Борреля про те, що "ЄС не є благодійною організацією або банкоматом; найкращий спосіб підтримати Україну - це допомогти в реформуванні країни".

Як повідомляли Українськi Новини, у вівторок під чассаміту Україна підписала з ЄС три фінансових угоди на 60 млн євро допомоги регіонам, в першу чергу східним, пом'якшення наслідків кліматичних змін і розвитку ресурсоефективності, а також про підтримку громадянського суспільства і реформ.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці квітня Європейська комісія схвалила пропозицію про надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

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