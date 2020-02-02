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02 лютого 2020, неділя, 13:55 26
Європа 2020-02-02T15:00:01+02:00
Українські Новини
В ЄС вступили в силу нові правила отримання віз: що змінилося

В ЄС вступили в силу нові правила отримання віз: що змінилося

Анна Рудык
Євросоюз, Безвізовий режим, Безвіз, візи до Євросоюзу
Євросоюз. Фото: pixabay
Євросоюз. Фото: pixabay

З сьогоднішнього дня для в'їзду в країни Європейського союзу діють нові правила отримання віз для короткострокових поїздок. Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Так, повідомляється, що нові правила полегшать розвиток туризму та процедуру запитів на візу для в'їзду в Європу.

"Нові правила ЄС щодо короткострокових віз будуть застосовуватися з 2 лютого 2020 року. Вони спростять для законних відвідувачів процедуру запитів на візу для в'їзду в Європу, полегшать розвиток туризму, спорту та бізнесу і одночасно нададуть більше ресурсів для протидії ризику незаконної міграції і загрозам для внутрішньої безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові правила стосуються 105 третіх країн, громадянам яких потрібна віза для в'їзду в Євросоюз. В той же час ніяких змін у візовій політиці не відбудеться для країн, які мають режим безвізових поїздок до ЄС.

Нові правила передбачають, що короткострокові візи для громадян третіх країн необхідні для в'їзду в 22 країни ЄС, які є членами Шенгенської зони (Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія і Швеція). Такі правила поширюються також на чотири асоційовані з ЄС країни - Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Короткострокові візи, які будуть видаватися в будь-якій з перерахованих країн, дозволяють подорож по всім країнам ЄС тривалістю до 90 днів у будь-який період 180 днів.

Як повідомляли Українські Новини, Brexit завершився: Великобританія більше не член Євросоюзу.

Також уряд Великобританії заявив, що з кінця лютого всі бажаючі отримати робочу візу зможуть без проблем виконати дану процедуру в прискореному темпі.

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