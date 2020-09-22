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22 вересня 2020, вівторок, 11:15 7
Політика 2020-09-22T13:00:02+03:00
Українські Новини
У МЗС України повідомили, що інформація про перегляд безвізу з ЄС не надходила

У МЗС України повідомили, що інформація про перегляд безвізу з ЄС не надходила

Ольга Фандорина
Безвізовий режим, Європейський Союз, Безвіз, Еміне Джапарова
Євросоюз. ЄС, Фото: pixabay
Євросоюз. ЄС, Фото: pixabay

Інформації про можливий перегляд безвізового режиму від Європейського союзу Україна не отримувала, а відповідні заяви можуть звучати лише від окремих політичних фігур. Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

З її слів, зараз немає жодних загроз для безвізу з ЄС.

"Україна не отримувала від представників Європейського союзу на офіційному рівні інформацію про перегляд безвізової політики щодо України. Певні заяви, які можуть звучати, це заяви політичних фігур", - сказала Джапарова

Раніше в Європейському парламенті попередили Україну про фінансові ризики, які можуть виникнути через проблеми з відбором керівника САП, а також про ризики для безвізу з ЄС.

Як повідомляли Українськi Новини, Президент Володимир Зеленський ввів безвіз для китайських туристів.

Крім того, з 2 лютого 2020 року в Європейському союзі набули чинності нові правила отримання віз.

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