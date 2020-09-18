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  • Британські вчені виявили 6 форм COVID-19, а також назвали ознаки і симптоми кожної
18 вересня 2020, пʼятниця, 19:55 6
Наука 2020-09-18T21:30:03+03:00
Українські Новини
Британські вчені виявили 6 форм COVID-19, а також назвали ознаки і симптоми кожної

Британські вчені виявили 6 форм COVID-19, а також назвали ознаки і симптоми кожної

Константин Долгий
Британські вчені, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Вчені проводять дослідження. Фото: depositphotos.com
Вчені проводять дослідження. Фото: depositphotos.com

Тоді як в США вчені виявили раніше невідому здатність коронавірусу нового типу проникати в мозок людини і впливати на нього, їх колеги з Королівського коледжу Лондона розділили коронавірусні інфекції на шість основних форм.

Про це повідомив британський таблоїд Sky News, передають Українські Новини.

Під час численних досліджень, участь в яких взяли участь пацієнти з COVID-19 з Великої Британії і США, медики змогли розділити захворювання на шість основних форм і відокремити кожну з них в залежності від симптомів і ступеня тяжкості.

Дослідники дійшли висновку, що кожен з шести кластерів симптомів, як правило, вказує на те, як буде прогресувати COVID-19 у пацієнта і до наскільки тяжких наслідків може привести.

За результатами досліджень вдалося розділити протікання COVID-19 на такі форми.

  • Грипоподібна, без лихоманки - у пацієнта спостерігається головний біль, втрата нюху, м'язові болі і болі в грудях. Також хворий страждає від кашлю і болю в горлі. Лихоманка не виникає.
  • Грипоподібна, з лихоманкою - до вищеперелічених симптомів вчені додали захриплість і виникнення лихоманки.
  • Шлунково-кишкова форма - таку назву вона отримала через те, що крім симптомів першої і другої форми, у пацієнтів спостерігається діарея і втрата апетиту.
  • Четверта форма - в цьому випадку хворий починає відчувати головний біль, втрату нюху і смаку. З'являється жар, сильний кашель і захриплість. Також ця форма супроводжується болем у грудях і загальної втомлюваності організму.
  • П'ята форма - тіло пацієнта сковує сильний м'язовий біль, крім того біль відчувається в грудній клітці і в горлі. Інші симптоми нагадують ознаки четвертої форми. Також хворий відчуває сплутаність свідомості.
  • Шоста форма  - найнебезпечніша форма захворювання COVID-19. Характеризується захриплістю, ускладненим диханням і виникненням задишки у пацієнта. Хворий страждає від діареї, втрати апетиту, численних головних болів, болі в горлі й суглобах.

Автори дослідження зазначили, що перші три форми були віднесені до умовно легких. У їх випадку лише невеликому відсотку пацієнтів потрібна підтримка за допомогою апаратів ШВЛ або кисневих концентраторів. Що стосується інших трьох форм, то вчені визначили їх як важкі.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус SARS-CoV-2 може ставати причиною виникнення цукрового діабету. До такого висновку дійшли вчені з Німеччини, які неодноразово стикалися з подібними випадками в період пандемії.

Також повідомлялося, що перший відомий випадок зараження одночасно двома штамами коронавірусу виявили медики в Еквадорі.

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