Вчені з'ясували, чи передається коронавірус через дверні ручки й вимикачі

Вчені заявляють, що коронавірус не передається через дверні ручки і вимикачі. Фото: depositphotos.com

Вчені заявляють, що коронавірус не передається через дверні ручки і вимикачі. Фото: depositphotos.com

Стало відомо, що американські вчені з'ясували, чи передається коронавірусна інфекція через дверні ручки і вимикачі, слідом за інформацією про те, що частинки коронавірусу можуть надовго затримуватися в повітрі Про це повідомляє Daily Mail.

Так, за твердженням вчених з Каліфорнійського університету, дослідження показали, що коронавірус не поширюється через такі поверхні, як дверні ручки або вимикачі світла.

"Моніка Ганді, професор медицини Каліфорнійського університету, заявила, що "поверхнева проблема по суті зникла".

Вона додала, що будь-який вірус, надісланий на поверхні, зазвичай недостатньо сильний, щоб викликати захворювання", - передає Daily Mail.

Вчені прийшли до висновку, що такі заходи, як миття рук і обмеження доторків до лиця, менш важливі, ніж соціальне дистанціювання і носіння масок для запобігання поширенню вірусу.

"Тепер ми знаємо, що причина поширення не пов'язана з дотиком до поверхонь і очей.

Справжньою причиною є близьке знаходження з кимось, хто поширює вірус з носа і рота, в більшості випадків не знаючи про це", — повідомляє Daily Mail.

Окреме дослідження, опубліковане в Lancet, показало, що коронавірус, що залишився на поверхні, несе лише "дуже невеликий" ризик зараження.

Як повідомляли Українські новини, вчені змоделювали сценарій другої хвилі коронавірусу в Європі.

Також в Японії розробили лампу, яка вбиває коронавірус.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини