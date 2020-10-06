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06 жовтня 2020, вівторок, 20:05 5
Суспільство 2020-10-06T20:45:02+03:00
Українські Новини
На Буковині учнів трьох навчальних закладів відправили на дистанційне навчання через COVID-19

На Буковині учнів трьох навчальних закладів відправили на дистанційне навчання через COVID-19

Константин Долгий
Карантин, Карантин в школах, Чернівецька область, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Коронавірус у навчальному закладі. Фото: Pixabay
Коронавірус у навчальному закладі. Фото: Pixabay

У Чернівецькій області три навчальні заклади закрили на карантин через коронавірус, тоді як в Міносвіти пояснили, чому учням необов'язково робити тест після самоізоляції.

Як повідомляють Українські Новини, про це повідомили в Департаменті освіти і науки Чернівецької ОДА.

Так, три навчальних заклади пішли на карантин у Сторожинецькому районі області, це Спаська і Буденецька гімназії, а також ліцей в Старих Бросківцях.

Крім того, Чудейський навчально-виховний комплекс і Чернівецький ліцей № 3 також оголосили карантин через проведення ремонтних робіт.

Зі слів представників департаменті, на Буковині діагноз COVID-19 поставили 42 школярам, ​​ще 176 - під підозрою.

Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії в Чернівецькій області коронавірус виявили у 15 444 осіб. Подолати захворювання COVID-19 змогли 8 360 жителів Буковини, ще 373 - померли.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на Буковині на дистанційне навчання перевели учнів шість навчальних закладів через виявлені випадки COVID-19 серед учнів і персоналу.

Також повідомлялося, що 9 вересня в Чернівцях пройшов мітинг, учасники якого вимагали відновити роботу навчальних закладів у "червоній" зоні.

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