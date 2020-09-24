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24 вересня 2020, четвер, 18:17 5
Суспільство 2020-09-24T19:30:02+03:00
Українські Новини
Учні не зобов'язані проходити тест після самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19, — Міносвіти

Учні не зобов'язані проходити тест після самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19, — Міносвіти

Валерия Драгомирова
Карантин, Міносвіти, Коронавірус, Хворі на коронавірус, Коронавірус у школі
Школа. Фото: Pexels
Школа. Фото: Pexels

Учні, їх батьки та інші законні представники не зобов'язані подавати до установ загальної середньої освіти документальні підтвердження про стан здоров'я учнів для продовження навчання після самоізоляції.

Про це йдеться в роз'ясненні Міносвіти. 

Зазначається, що для осіб, що мали контакт з хворим COVID-19, термін самоізоляції становить 14 днів. У разі підтвердження випадку СОVID-19 у одного з учнів, решта учнів відповідних класу або групи визнаються такими, що потребують самоізоляції.

Відповідні акти не передбачають обмежень щодо відвідування закладів загальної середньої освіти в "зеленій", "жовтій" або "помаранчевій" зонах учнями, які не є хворими, у яких відсутні будь-які ознаки або симптоми захворювання, зокрема СОVID- 19 і які перебували на самоізоляції виключно через контакт з хворим COVID-19.


Як повідомляли Українські Новини, в Черкасах учні школи йдуть на карантин через COVID-19 у викладача

Тим часом в Полтавській області ще одну школу закрили на карантин через COVID-19. 



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