Учні не зобов'язані проходити тест після самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19, — Міносвіти

Учні, їх батьки та інші законні представники не зобов'язані подавати до установ загальної середньої освіти документальні підтвердження про стан здоров'я учнів для продовження навчання після самоізоляції.

Про це йдеться в роз'ясненні Міносвіти.

Зазначається, що для осіб, що мали контакт з хворим COVID-19, термін самоізоляції становить 14 днів. У разі підтвердження випадку СОVID-19 у одного з учнів, решта учнів відповідних класу або групи визнаються такими, що потребують самоізоляції.

Відповідні акти не передбачають обмежень щодо відвідування закладів загальної середньої освіти в "зеленій", "жовтій" або "помаранчевій" зонах учнями, які не є хворими, у яких відсутні будь-які ознаки або симптоми захворювання, зокрема СОVID- 19 і які перебували на самоізоляції виключно через контакт з хворим COVID-19.



Як повідомляли Українські Новини, в Черкасах учні школи йдуть на карантин через COVID-19 у викладача.

Тим часом в Полтавській області ще одну школу закрили на карантин через COVID-19.







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