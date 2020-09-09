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09 вересня 2020, середа, 16:58 6
Суспільство 2020-09-09T17:16:48+03:00
Українські Новини
У Чернівцях на протест під стіни ОДА вийшли сотні людей, вимагають відкрити школи

У Чернівцях на протест під стіни ОДА вийшли сотні людей, вимагають відкрити школи

Константин Долгий
Карантин, Дитсадки, новини Чернівців, протести в Чернівцях

у той час як за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до "червоної" зони епідемічної небезпеки віднесено Тернопіль, такодж в "червоній" зоні залишився Івано-Франківськ та Чернівці, на Буковині місцеві жителі влаштували протест з вимогою відновити роботу навчальних закладів. Про це сьогодні, 9 вересня, пише Молодий буковинець, передають Українські Новини.

Протест зібрав під стінами Чернівецької обласної державної адміністрації понад 150 осіб, які через встановленої Держкомісією з ТЕБ та НС "червоної" зони карантину не можуть потрапити до навчальних закладів.

"Цей карантин створений з політичних міркувань, діти мають вчитися нормально і жити нормальним життям. Саме тому ми сьогодні зібралися на мітинг", - наводить видання слова однієї з учасниць протесту.

Жителі Буковини влаштували протест. Фото: molbuk.uaЖителі Буковини влаштували протест. Фото: molbuk.ua

За словами іншого протестує, влада зробила неможливими умови для навчання дітей. Жінка зазначила, що у неї четверо дітей і вони "сидять закритими від суспільства". Це, на її думку, не добре.

Під стінами Чернівецької ОДА пройшла акція протесту. Фото: molbuk.uaПід стінами Чернівецької ОДА пройшла акція протесту. Фото: molbuk.ua

Зазначається, що через деякий час до протестувальників вийшов губернатор Буковини Сергій Осачук, який сказав людям, що звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією дещо послабити карантин.

"Ми маємо знайти форму, в якій мали б працювати спортивні школи, спортивні центри - там, де люди піклуються про своє здоров'я і зміцнюють його. Але, в тому числі, говорили і про навчальні заклади", - сказав він.

Проте щось у словах губернатора людям не сподобалося. Один з учасників протесту спробував вирвати у Осачук мікрофон, після чого той повернувся в будівлю ОДА.

 

На сьогодні, згідно з даними МОЗ, Чернівецька область займає друге місце в Україні за кількістю заражених на коронавірус. З початку пандемії в регіоні було виявлено 11,5 тис. осіб з діагнозом COVID-19, з них 304 загинули від ускладнень.

Як повідомляли Українські Новини, в Міністерстві охорони здоров'я підтвердили зниження смертності від COVID-19 , показники якої впали 8 вересня.

в Київській області закривають школи через випадки COVID-19

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