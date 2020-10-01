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01 жовтня 2020, четвер, 21:01 4
Суспільство 2020-10-01T21:30:03+03:00
Українські Новини
На дистанційне навчання перевели шість шкіл в Чернівецькій області

На дистанційне навчання перевели шість шкіл в Чернівецькій області

Константин Долгий
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Карантин в навчальному закладі. Фото: Pixabay
Карантин в навчальному закладі. Фото: Pixabay

На Буковині учнів шести навчальних закладів відправили на самоізоляцію і дистанційне навчання у той час, як за минулу добу в Україні зафіксували новий рекорд за добовим приростом хворих на коронавірус.

Як передають Українські Новини, про це говориться в повідомленні на сайті Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА).

Навчальні заклади були переведені на дистанційний формат навчання через виявлені випадки COVID-19 серед учнів і персоналу. Так, на карантин перейшли такі школи:

  • Дорошовецький УВК І-ІІІ ступенів Заставнівського району;
  • Спаська гімназія Михальчанської сільської ради, що на Сторожинеччині;
  • Домінецька гімназія Сторожинецького району;
  • Комаровський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" Кельменецького району;
  • Тарасовецька ЗЗСО I-III ступенів Новоселицького району;
  • Старобросковецький ліцей Сторожинецького району.

У Департаменті освіти та науки ОДА відзначили, що з початку навчального року зараження коронавірусом нового типу виявили серед 53 викладачів, 28 учнів і 13 працівників технічного персоналу в навчальних закладах області.

Згідно з даними МОЗ України, за час пандемії в Чернівецькій області було підтверджено 14 605 випадків зараження коронавірусом. Побороти захворювання COVID-19 змогли 8 115 осіб, ще 364 - загинули.

Як повідомляли Українські Новини, раніше, 9 вересня, на Буковині місцеві жителі влаштували протест з вимогою відновити роботу навчальних закладів.

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я в Україні прогнозують, що в найближчі місяці кількість нових випадків коронавірусної інфекції в Україні може скласти 7-9 тис. на день.

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