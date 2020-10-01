На дистанційне навчання перевели шість шкіл в Чернівецькій області

На Буковині учнів шести навчальних закладів відправили на самоізоляцію і дистанційне навчання у той час, як за минулу добу в Україні зафіксували новий рекорд за добовим приростом хворих на коронавірус

Як передають Українські Новини, про це говориться в повідомленні на сайті Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА).

Навчальні заклади були переведені на дистанційний формат навчання через виявлені випадки COVID-19 серед учнів і персоналу. Так, на карантин перейшли такі школи:

Дорошовецький УВК І-ІІІ ступенів Заставнівського району;

Спаська гімназія Михальчанської сільської ради, що на Сторожинеччині;

Домінецька гімназія Сторожинецького району;

Комаровський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" Кельменецького району;

Тарасовецька ЗЗСО I-III ступенів Новоселицького району;

Старобросковецький ліцей Сторожинецького району.

У Департаменті освіти та науки ОДА відзначили, що з початку навчального року зараження коронавірусом нового типу виявили серед 53 викладачів, 28 учнів і 13 працівників технічного персоналу в навчальних закладах області.

Згідно з даними МОЗ України, за час пандемії в Чернівецькій області було підтверджено 14 605 випадків зараження коронавірусом. Побороти захворювання COVID-19 змогли 8 115 осіб, ще 364 - загинули.

Як повідомляли Українські Новини, раніше, 9 вересня, на Буковині місцеві жителі влаштували протест з вимогою відновити роботу навчальних закладів.

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я в Україні прогнозують, що в найближчі місяці кількість нових випадків коронавірусної інфекції в Україні може скласти 7-9 тис. на день.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини