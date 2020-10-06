25,9% опитаних "Соцмоніторингом" за "Слугу народу", 22% – за ОПЗЖ на виборах в Раду

Центр "Соціальний моніторинг" за результатами соціологічного дослідження, яке було проведене 20-29 вересня, повідомив, що розрив рейтингу популярності політичних партій "Слуга народу" (25,9%) та "Опозиційна платформа - За життя" (22%) скоротився до мінімуму.

Про це свідчать результати опитування, що опубліковані в ході прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна".

Респондентів просили відповісти на запитання "Якби найближчої неділі (початок жовтня 2020 року) відбулися вибори до Верховної Ради України, за яку партію Ви проголосуєте?". Так, згідно з результатами опитування, подолали б 5-відсотковий прохідний виборчий бар'єр та отримали б представництво в парламенті 4 партії.

А саме, серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором 1-е місце з результатом в 25,9% голосів у "Слуги народу", а "Опозиційна платформа - За життя" займає впевнене 2-е місце (22% респондентів) .

У "Європейської солідарності" - 14,2%, у "Батьківщини" - 9,5%. Інші партії не мають шансів отримати представництво в парламенті.

Крім того, 56,5% респондентів, яких опитав центр "Соціальний моніторинг" в кінці вересня, не довіряють Президенту України Володимиру Зеленському.

Також 38,4% респондентів підтримують необхідність проведення дострокових президентських вибори, 43% опитаних - за дострокові парламентські вибори.

В ході соцопитування було опитано 3 014 респондентів, що проживають в різних регіонах України, крім анексованого Криму та непідконтрольних територій Донбасу. Опитування проводилося методом індивідуального інтерв'ю. Похибка вибірки складає 1,1-1,9%.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з серпневим опитуванням соцгрупи "Рейтинг" електоральний рейтинг "Слуги народу" на виборах в Раду знизився на 1,9% до 25,9% в порівнянні з липневим опитуванням, у ОПЗЖ - виріс на 2,1% до 17,6%.

Згідно з липневим опитуванням "Соцмоніторингу", рейтинг "Слуги народу" знизився на 0,7% до 29,8% в порівнянні з червневим опитуванням, а у ОПЗЖ рейтинг виріс на 1,5% до 20,1%.

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