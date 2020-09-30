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30 сентября 2020, среда, 17:25 1226
Верховная Рада и партии 2020-09-30T17:32:34+03:00
Українські Новини
В Мариуполе неизвестные в масках-балаклавах совершили ночное нападение на приемную ОПЗЖ

В Мариуполе неизвестные в масках-балаклавах совершили ночное нападение на приемную ОПЗЖ

Сергей Паламаренко
Мариуполь, Владимир Клименко, Нападение на офис, ОПЗЖ
Общественная приемная ОПЗЖ в Мариуполе. Фото: zagittya.com.ua
Общественная приемная ОПЗЖ в Мариуполе. Фото: zagittya.com.ua

Ночью 30 сентября в Мариуполе (Донецкая область) группа неизвестных в масках-балаклавах совершила нападение на общественную приемную политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Злоумышленники расписали краской и залили зеленкой стены приемной, разбили окна, а также изрисовали фасад нацистскими символами и оскорбительными надписями.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

По словам кандидата на пост мэра Мариуполя от ОПЗЖ Владимира Клименко, была вызвана полиция, до приезда которой в офис никто не заходил, поскольку имелось подозрение о минировании.  

"На место приехали следователи полиции и взрывотехники, поскольку с улицы в офис закинули неизвестные подозрительные предметы, похожие на взрывчатку. Мы связываем это нападение с предстоящими местными выборами и постоянно растущей поддержкой ОПЗЖ в Мариуполе и во всем Донбассе", - отметил Владимир Клименко.

В Мариупольской организации партии нападение связывают с попытками действующей городской власти запугать и выбить из избирательной гонки своего основного конкурента Владимира Клименко, рейтинг которого стремительно растет.

"Местная власть показывает свое бессилие по наведению порядка в городе Мариуполе. На протяжении последних 2 месяцев это уже не первое нападение на наших сторонников. Было заведено несколько уголовных дел, были задержаны на месте преступления молодчики, которых потом отпустили. До сегодняшнего дня никаких результатов и ответов от полиции мы так и не получили",- подчеркнул Владимир Клименко.

Как заявил Клименко, подобные провокации не повлияют на работу общественной приемной. Здание отремонтируют в ближайшее время, чтобы быстрее возобновить прием мариупольцев.

"Мы настроены решительно и в дальнейшем будем проводить еще более активную работу, чтобы помогать людям и поддерживать их", - резюмировал Владимир Клименко.

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