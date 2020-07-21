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21 июля 2020, вторник, 15:16 20
Политика 2020-07-21T15:17:03+03:00
Українські Новини
Пока у "Слуги народа" рейтинги падают, у ОПЗЖ и Евросолидарности - растут

Пока у "Слуги народа" рейтинги падают, у ОПЗЖ и Евросолидарности - растут

Ольга Фандорина
Рейтинг, Соцопрос, Батьківщина, Социальный мониторинг, Партия
Рейтинг. Фото: pixabay.com
Рейтинг. Фото: pixabay.com

Пока большая часть украинцев не доверяет Зеленскому, согласно июльскому опросу центра "Социальный мониторинг", электоральный рейтинг партии "Слуга народа" снизился на 0,7 процентных пункта до 29,8% по сравнению с июньским соцопросом, "Оппозиционной платформы - За життя" вырос на 1,5 п.п. до 20,1%, "Европейской  солидарности" повысился на 3,7 п.п. до 15,7%, "Всеукраинского объединения "Батьківщина" снизился на 0,1 п.п. до 9,6%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, какую партию они поддержали бы, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Среди тех, кто определился и голосовал бы, 29,8% проголосовали бы за "Слугу народа", 20,1% - за "Оппозиционную платформу", 15,7% - за "Евросолидарность" и 9,6% - за "Батьківщину".

В целом 5-процентный барьер преодолели бы и прошли в парламент только эти 4 партии.

Партия "Голос", которая представлена в нынешнем созыве парламента, получила бы 2,1% голосов.

Партия "Сила и честь" набрала бы 4,9% голосов, "Гражданская позиция" - 3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%.

2,6% опрошенных поддержали бы "Партию Шария", 2,5% - "Всеукраинское объединение "Свобода".

Остальные партии набрали менее 2% голосов.

Опрос проводился с 8 по 15 июля среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом face-to-face.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, в июне рейтинг Владимира Зеленского упал на 10%, а у Бойко вырос в 2 раза

По данным последнего опроса у Владимира Зеленского упал рейтинг до 25,4%, при этом  у Порошенко и Бойко вырос. 

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