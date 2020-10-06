Жінка-трансгендер вперше стала віцепрем'єром однієї з країн ЄС

Жінка-трансгендер, Петра Де Суттер, вперше в історії країн Європейського Союзу стала віцепрем'єром Бельгії, тоді як раніше повідомлялося про спалахи коронавірусу в Бельгії . Про це сама Петра Де Суттер повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Повідомляється, що Петра Де Суттер отримала портфель міністра у справах державних підприємств і державної адміністрації.

"Я пишаюся тим, що в Бельгії і на більшій частині Європейського Союзу ваша гендерна ідентичність не визначає вас як особистість і не є проблемою.

Я сподіваюся, що моє призначення міністром і заступником прем'єр-міністра може викликати дебати в країнах, де це ще не так", — написала Петра Де Суттер.

Це перший випадок в історії ЄС, коли жінка-трансгендер займає подібну посаду.

Раніше вона була депутатом Європарламенту, і призначена в уряд від фламандської Партії Зелених. Петра Де Суттер ніколи не приховувала, що є жінкою-трансгендером, і бере активну участь в русі ЛГБТ.

Як повідомляли Українські новини, кінопремія "Оскар" ввела квоти при відборі фільмів для підтримки ЛГБТ.

Також в липні в "Слугу народу" запропонували штрафувати за пропаганду ЛГБТ.

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