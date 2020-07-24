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24 липня 2020, пʼятниця, 16:26 12
Верховна Рада і партії 2020-07-24T18:45:03+03:00
Українські Новини
У "Слузі народу" пропонують штрафувати на 136 тисяч гривень за пропаганду ЛГБТ

У "Слузі народу" пропонують штрафувати на 136 тисяч гривень за пропаганду ЛГБТ

Елизавета Кесельман
ЛГБТ, Слуга народу
ЛГБТ
ЛГБТ

В той час, як депутат Верховної Ради Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу") пропонує парламенту ввести штраф до 17 тис. гривень або позбавлення волі до 8 років за публічні заклики до насильницьких дій, переслідування і приниження гідності осіб за ознакою сексуальної орієнтації,  депутати від "Слуга народу" Георгій Мазурашу та Олена Лис пропонують парламенту ввести штраф до 136 тис. гривень за пропаганду гомосексуалізму або трансгендеризма.

Про це йдеться в законопроєкті № 3917, зареєстрованому в Раді 22 липня, передають Українські Новини.

Документом пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення статтею 180-2 - пропаганда гомосексуалізму чи трансгендеризма, яка може негативно вплинути на фізичне або психічне здоров'я, моральний або духовний стан і розвиток людини.

Пропонується за пропаганду гомосексуалізму або трансгендеризма, яка може негативно вплинути на фізичне або психічне здоров'я моральне або духовний стан і розвиток людини, ввести штраф для громадян у розмірі 17 тис. гривень (1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), для юридичних осіб - у розмірі 51 тис. гривень (3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

За публічну пропаганду гомосексуалізму або трансгендеризма, яка виражається в публічній демонстрації способу життя осіб, що мають одностатеві сексуальні стосунки або ідентифікують себе з підлогою, протилежним їх біологічної орієнтації та поведінки, пропонується накладати штраф у сумі 85 тис. гривень (5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

А за пропаганду гомосексуалізму або трансгендеризма службовою або посадовою особою, а також за сприяння такій пропаганді пропонується накладати штраф у сумі 136 тис. гривень (8 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Як повідомляли Українські Новини, громадська організація "Київпрайд" запустила флешмоб до Міжнародного дня боротьби з гомофобією в Україні.

Після чого соцмережі "вибухнули" від прапора ЛГБТ на пам'ятник Батьківщині-матері.

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