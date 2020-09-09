"Оскар" вводить нові правила відбору фільмів з підтримкою ЛГБТ-спільноти

В той час як український фільм "Атлантида" з 2024 року Американська кіноакадемія вводить нові вимоги для претендентів на "Оскар" в номінації "найращий фільм". став претендентом на номінацію Європейської кіноакадемії, з 2024 року Американська кіноакадемія вводить нові вимоги для претендентів на "Оскар" в номінації "найращий фільм". Про це повідомляється на сайті кінопремії "Оскар".

Фільми для номінації "найращий фільм" на "Оскарі" відбиратимуть за новими правилами.

Фільм в цій номінації має відповідати як мінімум двом з чотирьох вимог.

Один з головних акторів або актор другого плану має бути представником расових або етнічних меншин.

Якщо за сценарієм фільму це неможливо здійснити, то мінімум третина решти складу акторів має складатися з жінок, представників ЛГБТ-спільноти, расових або етнічних меншин, або людьми з обмеженими можливостями.

Аналогічні вимоги висуваються до творчого і технічного персоналу. Тобто режисери, сценаристи, композитори, художники з костюмів, гримери та інші також мають складатися з людей цих груп.

Це стосується і маркетологів, працівників зі зв'язків з громадськістю та кінопрокатників.

Остання вимога - до роботи над фільмом мають залучатися стажисти і практиканти з названих груп.

"Ці стандарти розраховані на те, щоб на справедливій основі забезпечити різноманітність людей на екрані і поза ним з метою відобразити відмінності серед кіноглядачів", - йдеться в заяві Американської кіноакадемії.

Як повідомляли Українські Новини, "Оскар" в 2020 році за найкращий саундтрек отримала ісландська віолончелістка Гільдур Гуднадоттір, яка написала музику до серіалу "Чорнобиль" .

Також було оголошено повний список номінантів на Оскар-2019.

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