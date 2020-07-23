Бельгія фіксує нові спалахи коронавірусу. За тиждень кількість нових випадків зросла на 91%

Бельгія, яка не планує відкривати кордони з третіми країнами найближчим часом, зафіксувала минулого тижня новий антирекорд. Кількість нових випадків зросла на 91% більше, ніж на попередньому тижні. Про це повідомляє RTBF.

Протягом тижня з 13 по 19 липня щодня фіксували в середньому по 192 нових випадки коронавірусу — це на 91% більше, ніж на попередньому тижні.

Згідно з оновленими даними, за останню добу в країні виявили 369 нових випадків захворювання. Високий антирекорд пояснюється довгими вихідними у Бельгії, хоча напередодні повідомлялося про 370 нових випадків. 370 випадків за один день — це добовий показник, який не був досягнутий з 20 травня з 381 випадком.

У четвер відбудеться засідання нової Ради національної безпеки, на якому очікується розгляд про перехід країни до п'ятої фази ослаблення коронавирусных обмежень з 1 серпня.

Проте, як повідомлялося, в зв'язку з зростанням числа нових заражень, подальшого пом'якшення карантину очікувати не варто.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї фіксують нові безсимптомні випадки коронавірусу.

Тим часом, вільна від коронавірусу Чорногорія заявила про нові спалахи епідемії.