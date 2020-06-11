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11 червня 2020, четвер, 18:55 9
Президент 2020-06-11T20:15:01+03:00
Українські Новини
Рейтинг Зеленського за півтора місяця впав на 3,3%

Рейтинг Зеленського за півтора місяця впав на 3,3%

Надежда Комендантова
Рейтинг, КМІС, Леонід Кучма, рейтинг Зеленського
Зеленський. Фото: УП
Зеленський. Фото: УП

37,6% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), проголосували б за чинного Президента Володимира Зеленського, 16,2% - за колишнього Президента Петра Порошенка, а 13,2% - співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка на виборах глави держави. Таким чином, рейтинг Зеленського за півтора місяця знизився на 3,3% (з 40,9% станом на кінець квітня).

Про це свідчать результати опитування, представленого на пресконференції, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, за кого із запропонованих кандидатів вони проголосували б, якби вибори Президента України відбувалися зараз (в кінці травня - на початку червня).

Серед тих, хто голосував би і визначився з кандидатом, 37,6% віддали б голос Зеленському, 16,2% - Порошенку, 13,2% - Бойку, 8,7% - голові фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" в Раді Юлії Тимошенко, 6,8% - голові партії "Сила і честь" Ігорю Смішку, по 4,4% - голові партії "Громадянська позиція" Анатолію Гриценку і голові Радикальної партії Олегу Ляшку, 3% - депутату від фракції "Голос" в парламенті Святославу Вакарчуку та 2% - колишньому депутату Верховної Ради Олександру Вілкулу (Опозиційний блок).

3,6% опитаних віддали б голос іншим кандидатам, проте яким саме - не уточнюється.

Опитування проводилося 24 травня - 4 червня серед 4 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% - для показників близьких до 25%, 1% - для показників близьких до 10%, 0,8% - для показників близьких до 5%, 0,4% - для показників близьких до 1%.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням КМІС, проведеним наприкінці квітня, 40,9% опитаних КМІС проголосували б за Зеленського, 15,7% - за Порошенка, 9,2% - за Смешко на виборах Президента.

Тим часом, 20% українців, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", вважають кращим Президентом Леоніда Кучму (1994-2005).

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