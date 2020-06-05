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05 червня 2020, пʼятниця, 12:19 29
Президент 2020-06-05T14:15:03+03:00
Українські Новини
Рейтинг Зеленського обвалився на 1,7% за тиждень

Рейтинг Зеленського обвалився на 1,7% за тиждень

Ирина Николенко
Рейтинг, КМІС, Володимир Зеленський, рейтинг Зеленського
Рейтинг Зеленського впав до 40,9%. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Рейтинг Зеленського впав до 40,9%. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook

40,9% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського, 15,7% - за колишнього президента Петра Порошенка, а 9,2% - за голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка на виборах глави держави. Раніше 42,6% українців проголосували б за Зеленського. Таким чином за тиждень рейтинг президента впав на 1,7%.

Про це свідчать результати опитування, представленого на пресконференції, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, за кого з 8 запропонованих кандидатів вони проголосували б, якби вибори президента проходили зараз (наприкінці квітня).

Серед тих, хто голосував би і визначився з кандидатом, 40,9% віддали б голос Зеленському, 15,7% - Прошенку, 9,2% - Смешку, 8,9% - співголові фракції "Опозиційна платформа "За життя" у Верховній Раді Юрію Бойку, 8,7% - голові фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" в Раді Юлії Тимошенко, 6,4% - голові політради "За життя" Віктору Медведчуку, 4% - голові Радикальної партії Олегу Ляшку, 1,5% - депутату від фракції "Голос" в парламенті Святославу Вакарчуку.

4,8% опитаних віддали б голос іншим кандидатам, однак яким саме - не уточнюється.

Опитування проводилося 26-30 квітня серед 1,5 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній Україні території методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Як повідомляли Українські Новини, рейтинг Зеленського за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 27-30 березня, впав з 52% до 46% порівняно з опитуванням від 22-25 листопада 2019 року.

20% українців, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", вважають найкращим Президентом Леоніда Кучму (1994-2005).

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