Шкарлет просить суд визнати протиправними дії щодо встановлення наявності плагіату в його роботах

Сергій Шкарлет судиться з Агенством з забезпечення якості освіти. Фото: wikipedia.org

Сергій Шкарлет судиться з Агенством з забезпечення якості освіти. Фото: wikipedia.org

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет просить Окружний адміністративний суд Києва визнати протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в частині встановлення наявності плагіату в його чотирьох наукових роботах.

Про це йдеться в повідомленні ОАСК в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сергій Шкарлет судиться з Агентством із забезпечення якості освіти. Позивач просить суд визнати протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (в особі з Комітету з етики) щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело в 4 наукових роботах позивача", — йдеться в ньому.

Міністр просить визнати протиправним та скасувати рішення Комітету, датоване 11 вересня, про порушення академічної доброчесності в наукових публікаціях.

Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Як повідомляли Українські новини, Шкарлет прокоментував заяви про наявність у його наукових роботах плагіату.

Також в червні в Києві мітингували проти призначення Шкарлета міністром освіти.

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