підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
06 жовтня 2020, вівторок, 17:52 4
Судова влада 2020-10-06T18:30:02+03:00
Українські Новини
Шкарлет просить суд визнати протиправними дії щодо встановлення наявності плагіату в його роботах

Шкарлет просить суд визнати протиправними дії щодо встановлення наявності плагіату в його роботах

Александр Савич
Позов до суду, плагіат, ОАСК, Сергій Шкарлет
Сергій Шкарлет судиться з Агенством з забезпечення якості освіти. Фото: wikipedia.org
Сергій Шкарлет судиться з Агенством з забезпечення якості освіти. Фото: wikipedia.org

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет просить Окружний адміністративний суд Києва визнати протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в частині встановлення наявності плагіату в його чотирьох наукових роботах.

Про це йдеться в повідомленні ОАСК в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сергій Шкарлет судиться з Агентством із забезпечення якості освіти. Позивач просить суд визнати протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (в особі з Комітету з етики) щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело в 4 наукових роботах позивача", — йдеться в ньому.

Міністр просить визнати протиправним та скасувати рішення Комітету, датоване 11 вересня, про порушення академічної доброчесності в наукових публікаціях.

Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

Як повідомляли Українські новини, Шкарлет прокоментував заяви про наявність у його наукових роботах плагіату.

Також в червні в Києві мітингували проти призначення Шкарлета міністром освіти.

Більше новин про: Позов до суду плагіат ОАСК Сергій Шкарлет

В Офісі президента відмовилися коментувати звинува...
Приватбанк подав позов проти Коломойського і Богол...
Шкарлет прокоментував заяви про плагіат в його нау...
Шкарлет розповів, як дистанційно навчатися школяра...
Для мене це просто готель, зараз ми з дружиною шукаємо нове місце, – Зеленський про резиденцію в Конча-Заспі
ДСНС ліквідувала 8 осередків пожежі в Луганській області, 2 - локалізувала
Новини
Зеленському не довіряють вже більш ніж 56% українців 18:00
Справа про 890 га в Бучі: громада відстояла в апеляції право на землю, людей виселяти з ділянок не будуть 17:56
Шкарлет просить суд визнати протиправними дії щодо встановлення наявності плагіату в його роботах 17:52
У Білорусі заявили про початок другої хвилі коронавірусу 17:45
Суд залишив чинним арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка 17:36
більше новин
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
більше новин
У Києві зафіксували понад 25 тис. випадків коронавірусу з початку пандемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok