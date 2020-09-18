Шкарлет прокоментував заяви про плагіат в його наукових роботах

Виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет прокоментував висновок Комітету етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо наявності плагіату в наукових роботах

Відповідну інформацію Шкарлет прокоментував під час години запитань до уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

"Що стосується мого плагіату, то, ви знаєте, є два висновки професійних органів, професійних представників, які опубліковані на сайті і які абсолютно спростовують ті речі, які ви (деякі депутати) розганяєте в мережі. І я абсолютно впевнений, що для більшої частини вчених України це питання вже давно закрите", - сказав виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій

Раніше комітет етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність порушень академічної доброчесності в 3 наукових роботах Шкарлета.

Як повідомляли Українські новини, у червні під Кабміном півсотні людей мітингували проти призначення Шкарлета міністром освіти.

Також в червні Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти .

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