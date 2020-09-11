підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 вересня 2020, пʼятниця, 16:35 7
Суспільство 2020-09-11T17:45:02+03:00
Українські Новини
У трьох наукових працях Шкарлета підтвердили плагіат, – депутат Ради Совсун ("Голос")

У трьох наукових працях Шкарлета підтвердили плагіат, – депутат Ради Совсун ("Голос")

Кира Молчанова
плагіат, Сергій Шкарлет, Фракція
Сергій Шкарлет. Фото: wikipedia.org
Сергій Шкарлет. Фото: wikipedia.org

У 3 наукових роботах виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета Комітет етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність порушень академічної доброчесності.

Про це депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Інна Совcун написала на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні Комітет з етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти - органу, уповноваженого приймати рішення про наявність порушень академічної доброчесності в наукових роботах - у відповідь на моє звернення офіційно визнав, що в трьох роботах в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета є плагіат", - написала вона.

За її словами, наявність плагіату також підтвердили три міжнародних експерта.

Совсун закликала освітнє співтовариство вимагати у Президента Володимира Зеленського відсторонення Шкарлета.

Як повідомляли Українськi Новини, 30 червня біля будівлі Кабінету Міністрів близько 500 активістів протестували проти призначення Шкарлета тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти та науки.

Також т. в. о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет не отримав заробітної плати за 5 днів червня.

Більше новин про: плагіат Сергій Шкарлет Фракція "Голос" Інна Совсун

Сьогодні Україна повинна здійснити великий платіж на користь МВФ
Посилення карантину в Києві: повний список обмежень
Новини
Богдан погодився прийти на допит в ДБР 17:15
Ситник порушує закон, ігноруючи рішення КС про незаконність його призначення, – заява в ДБР 17:00
У серпні глава МВС Аваков отримав більш як 80 тис. гривень зарплати 16:58 Документ
У трьох наукових працях Шкарлета підтвердили плагіат, – депутат Ради Совсун ("Голос") 16:35
Сотні дітей на "дистанційці" і самоізоляції: в Херсоні масові спалахи COVID-19 в школах 16:28
більше новин
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
Запровадження Мінфіном США санкцій проти мене – помста Байдена та його спільників, – Деркач 09:51
Голова Рівненської ОДА Коваль відзвітував про рік роботи... посеред поля 13:21 Фото
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Тимошенко вилікувалася від COVID-19 11:00
Поховання воїнів УНР та Галицької армії. Фото: news.vn.ua
У Вінниці виявили масштабне поховання воїнів УНР та Галицької армії 11:28
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
У Києві новий антирекорд по захворюваності на коронавірус - 404 випадки за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok