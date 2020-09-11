У трьох наукових працях Шкарлета підтвердили плагіат, – депутат Ради Совсун ("Голос")

У 3 наукових роботах виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета Комітет етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність порушень академічної доброчесності.

Про це депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Інна Совcун написала на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні Комітет з етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти - органу, уповноваженого приймати рішення про наявність порушень академічної доброчесності в наукових роботах - у відповідь на моє звернення офіційно визнав, що в трьох роботах в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета є плагіат", - написала вона.

За її словами, наявність плагіату також підтвердили три міжнародних експерта.

Совсун закликала освітнє співтовариство вимагати у Президента Володимира Зеленського відсторонення Шкарлета.

Як повідомляли Українськi Новини, 30 червня біля будівлі Кабінету Міністрів близько 500 активістів протестували проти призначення Шкарлета тимчасово виконуючим обов'язки міністра освіти та науки.

Також т. в. о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет не отримав заробітної плати за 5 днів червня.

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