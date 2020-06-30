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30 червня 2020, вівторок, 11:54 7
Кабмін 2020-06-30T12:30:02+03:00
Українські Новини
Під Кабміном півсотні людей мітингують проти призначення Шкарлета міністром освіти

Під Кабміном півсотні людей мітингують проти призначення Шкарлета міністром освіти

Ирина Николенко
Кабмін, Верховна Рада, акції протесту, Сергій Шкарлет, Міністр освіти ти науки

У той час, як члени Кабінету Міністрів відмовилися від премій до кінця року, близько 500 активістів біля будівлі Кабінету Міністрів України протестують проти Сергія Шкарлета, якого 25 червня призначили тимчасово виконувачем обов'язків міністра освіти та науки.

Про це свідчить відео, опубліковане депутатом Верховної Ради від фракції "Голос" Романом Лозінським на його сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Протестувальники тримають плакати з написами "Валіза Шкарлет Росія", "Зе!Плагіатор", "Кадровий голод? Аутофагія!", "Міністр плагіатор - катастрофа" та інші.

Мітинг проти Сергія Шкарлета. Фото: hromadske.radioМітинг проти Сергія Шкарлета. Фото: hromadske.radio

У мітингу беруть участь організації "Українські студенти за свободу", "Фундація регіональних ініціатив", "Демократична сокира", "Молодіжний Націоналістичний Конгрес".

Усе спокійно.

Правопорушень помічено не було.

Згідно з повідомленням у соціальній мережі Facebook, активісти вимагають негайного відсторонення Шкарлета з посади в.о. міністра освіти.

 

Як повідомляли Українські Новини, 17 червня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити міністром освіти та науки Шкарлета, однак комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій не рекомендував парламенту його призначати і питання не виносилося в зал для голосування.

Сергій Шкарлет задекларував 42,8 тис. гривень середньої щомісячної зарплати і $30 тис. готівки. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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