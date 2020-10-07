Ракам потрібно уникати суперечок, а у Дів можливі сімейні труднощі, - гороскоп від Глоби на сьогодні

після того, як за гороскопом на вівторок була можливість вирішити делікатну справу . За гороскопом на сьогодні, 7 жовтня астролог Павло Глоба радить не опускати руки і активно рухатися до своєї мети Детальніше астрологічний прогноз для представників всіх знаків зодіаку в середу Глоба .

Овен

Якщо Овни задумали важливі справи, то їм потрібно постаратися обійтися без сторонньої допомоги, або взяти відповідальність у прийнятті рішень на себе. Прислухаючись до думки порадників, представники знаку почнуть допускати помилки. У сердечних справах чекайте приємних сюрпризів.

Телець

Тельці можуть заплутатися в своїх відносинах з людиною, яка викликає симпатію. Тримайте свої слова і емоції під контролем. На роботі не поспішайте проявляти активність. Настав період, коли представники знаку будуть губитися в здогадах і мучитися сумнівами.

Близнюки

День підходить для активних дій, але від помилок ніхто не застрахований. Труднощі можуть виникнути через прийняття поспішних рішень, небажання прислухатися до чужої думки і надмірної самовпевненості. Не виключені інтриги з боку недоброзичливців, тому обмежте спілкування з малознайомими людьми.

Рак

У середу або самі Раки будуть тягнути з вирішенням питань, або це будуть робити оточуючі. Постарайтеся не вступати в суперечки або дискусії з людьми, які вищі за званням або положенням. Найкраще домагатися свого тихою сапою. Можливі нові романтичні знайомства. Однак зірки радять у всіх ситуаціях "включати голову".

Лев

Навряд чи цей день можна назвати доленосним. Не втручайтеся в жодні конфлікти, які не розслабляйтеся і не відволікайтеся на другорядні деталі. Постарайтеся самі урізноманітнити свій робочий і вільний час. Корисно почати курс оздоровчих процедур, відвідати косметичний салон.

Діва

Не розраховуйте на запаморочливі успіхи в професійній сфері. Навіть якщо будете намагатися з усіх сил, тоді або не все вийде, або результат стануть явно занижувати. Сімейні проблеми можуть виявитися вельми серйозними, якщо вчасно не вжити заходи для їх вирішення. Зверніть увагу на відносини з дітьми і старшими родичами.

Терези

Слід зменшити обороти: в повному обсязі справи можна вирішити з наскоку. Не беріться за нові проєкти, це поки не на часі. У цей день Терезам краще не показувати оточуючим, що у них поганий настрій. Зірки радять постаратися робити хорошу міну при поганій грі. А крім того, направте свою енергію нема на з'ясування відносин, а на творчі цілі.

Скорпіон

Можна планувати справи, які раніше викликали побоювання. Зараз для них саме час, оскільки Скорпіони будуть здатні прийняти несподівані рішення. Нові знайомства зацікавлять і виявляться дуже приємними. У зверненні з грошима потрібно проявити обачність: не слід брати в борг, а якщо вже повинні комусь, краще поквапитися віддати.

Стрілець

Пора взятися за справи, які були відкладені на деякий час. У вирішенні професійних питань слід прислухатися до порад більш досвідчених колег. Відносини з близькими людьми будуть гармонійними, якщо покажете, що готові йти на компроміс.

Козеріг

Постарайтеся нікого не залучати до вирішення своїх проблем. День сприяє гармонійним відносинам в сім'ї. В особисте життя варто внести яскраві фарби. Удача може посміхнутися в любові, але тільки в тому випадку, якщо наміри Козерогів не мають під собою корисливих цілей.

Водолій

Хороший період для втілення планів у життя. Будьте впевнені в своїй правоті. Люди, які спробують умовити Водоліїв змінити точку зору, швидше за все, помиляються. Приємні сюрпризи можуть очікувати у відносинах з коханою людиною.

Риби

Риби будуть сповнені творчого ентузіазму і натхнення. Багато що з того, що намітили на цей день, вдасться реалізувати. Порадувати можуть рідні та друзі. Одиноким представникам цього знаку буде надано шанс зустріти цікаву людину, здатного змінити ваше життя.

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