На Близнюків чекає насичений день, а Левам потрібно довіряти інтуїції, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Сьогодні, 6 жовтня, астролог прогнозує, що може з'явитися можливість вирішити делікатну справу у той час, як в понеділок важливо було зробити все найважливіші справи в першій половині дня, щоб домогтися успіху. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку у вівторок розповів Павло Глоба. Овен Об'єднуйтеся з близькими в ідеях і натхненні. Це буде проявом сердечної любові щодо інших не на словах, а на ділі. Телець Самотні представники знаку, ймовірно, зустрінуть партнера і ці відносини швидко переростуть в серйозні. Якщо запросять на побачення - не зволікайте. Близнюки Не приймайте занадто поспішні рішення в романтичній сфері, спочатку подумайте про наслідки. Зорі віщують дуже активний день, тому Близнюкам треба зарядитися силами. Рак У другій половині дня Ракам варто очікувати позитивну звістку, яку давно чекали, або приємну винагороду. Лев Постарайтеся довіритися своїй інтуїції і вона підкаже, як залагодити всі конфлікти. Підходьте до кожної справи з позитивом. Діва День для Дів буде активним і насиченим: чимало приємних зустрічей з друзями, очікуються вигідні ділові знайомства. Також не пропустіть можливість поїхати кудись з сім'єю - поїздка обов'язково буде вдалою. Терези Терезам не варто навантажувати себе рутинними справами, навпаки, варто дозволити собі розслабитися і не напружуватися. Водночас не відмовляйтеся від поїздки, яка подарує хороші враження. Скорпіон Можете бути спокійними - цей день буде дуже вдалим, тому більше приділіть часу саме турботі про себе. Постарайтеся уникнути дискусій і розмов на теми, які дратують. Це ні до чого не приведе. Приділіть більше уваги сімейних справах і спілкуванню з близькими. Стрілець У цей день Стрільці будуть оточені увагою і турботою. Але не забувайте, що те ж треба дарувати й іншим. Козеріг Не дозволяйте побутовій рутині накрити себе з головою. Адже це відіб'ється на емоційному стані. Тому варто відправитися в цікаве нове місце або ж просто запросити на каву близьку людину. Водолій У вівторок у Водоліїв настане дуже сприятливий період для спілкування. Частіше виходьте з дому, а якщо це неможливо - спілкуйтеся в мережі. Якщо вам важко, то поговоріть про це з людиною, якій дійсно довіряєте. Риби Сприятливий час для експериментів. Сміливо можна пробувати нове, заводити знайомства, починати нові книги. Зірки радять представникам знака не тримати ні на кого образ і постаратися прожити цей день так, як до смаку саме їм. Як повідомляли Українські Новини, за гороскопом на жовтень, Левам, Терезам, Скорпіонам і Козерогам цей період обіцяє удачу в усіх сферах життя. Тим часом народний синоптик розповів, що перша половина жовтня за прогнозом погоди буде такою ж теплою, як і кінець вересня. Найбільше дощів синоптики прогнозують на півдні України, а найменше - на сході.