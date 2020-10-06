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  • На Близнюків чекає насичений день, а Левам потрібно довіряти інтуїції, - гороскоп від Глоби на сьогодні
06 жовтня 2020, вівторок, 08:30 5
Lifestyle 2020-10-06T08:30:01+03:00
Українські Новини
На Близнюків чекає насичений день, а Левам потрібно довіряти інтуїції, - гороскоп від Глоби на сьогодні

На Близнюків чекає насичений день, а Левам потрібно довіряти інтуїції, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
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Гороскоп на вівторок від Павла Глоби. Фото: pixabay
Гороскоп на вівторок від Павла Глоби. Фото: pixabay

Сьогодні, 6 жовтня, астролог прогнозує, що може з'явитися можливість вирішити делікатну справу у той час, як в понеділок важливо було зробити все найважливіші справи в першій половині дня, щоб домогтися успіху. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку у вівторок розповів Павло Глоба.

Овен

Об'єднуйтеся з близькими в ідеях і натхненні. Це буде проявом сердечної любові щодо інших не на словах, а на ділі.

Телець

Самотні представники знаку, ймовірно, зустрінуть партнера і ці відносини швидко переростуть в серйозні. Якщо запросять на побачення - не зволікайте.

Близнюки

Не приймайте занадто поспішні рішення в романтичній сфері, спочатку подумайте про наслідки. Зорі віщують дуже активний день, тому Близнюкам треба зарядитися силами.

Рак

У другій половині дня Ракам варто очікувати позитивну звістку, яку давно чекали, або приємну винагороду.

Лев

Постарайтеся довіритися своїй інтуїції і вона підкаже, як залагодити всі конфлікти. Підходьте до кожної справи з позитивом.

Діва

День для Дів буде активним і насиченим: чимало приємних зустрічей з друзями, очікуються вигідні ділові знайомства. Також не пропустіть можливість поїхати кудись з сім'єю - поїздка обов'язково буде вдалою.

Терези

Терезам не варто навантажувати себе рутинними справами, навпаки, варто дозволити собі розслабитися і не напружуватися. Водночас не відмовляйтеся від поїздки, яка подарує хороші враження.

Скорпіон

Можете бути спокійними - цей день буде дуже вдалим, тому більше приділіть часу саме турботі про себе. Постарайтеся уникнути дискусій і розмов на теми, які дратують. Це ні до чого не приведе. Приділіть більше уваги сімейних справах і спілкуванню з близькими.

Стрілець

У цей день Стрільці будуть оточені увагою і турботою. Але не забувайте, що те ж треба дарувати й іншим.

Козеріг

Не дозволяйте побутовій рутині накрити себе з головою. Адже це відіб'ється на емоційному стані. Тому варто відправитися в цікаве нове місце або ж просто запросити на каву близьку людину.

Водолій

У вівторок у Водоліїв настане дуже сприятливий період для спілкування. Частіше виходьте з дому, а якщо це неможливо - спілкуйтеся в мережі. Якщо вам важко, то поговоріть про це з людиною, якій дійсно довіряєте.

Риби

Сприятливий час для експериментів. Сміливо можна пробувати нове, заводити знайомства, починати нові книги. Зірки радять представникам знака не тримати ні на кого образ і постаратися прожити цей день так, як до смаку саме їм.

Як повідомляли Українські Новини, за гороскопом на жовтень, Левам, Терезам, Скорпіонам і Козерогам цей період обіцяє удачу в усіх сферах життя.

Тим часом народний синоптик розповів, що перша половина жовтня за прогнозом погоди буде такою ж теплою, як і кінець вересня. Найбільше дощів синоптики прогнозують на півдні України, а найменше - на сході.

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