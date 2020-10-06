30 шкіл у Київській області перебувають на дистанційній формі навчання через коронавірус

Кількість закритих на карантин шкіл в Київській області на 6 жовтня. Фото: pixabay

Кількість закритих на карантин шкіл в Київській області на 6 жовтня. Фото: pixabay

30 шкіл у Київській області станом на вівторок, 6 жовтня, знаходяться на дистанційній формі навчання через коронавірус, тоді як раніше повідомлялося, що Міносвіти почало ведення шкільних е-журналів і е-щоденників.

Про це повідомив на брифінгу голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передають Українські Новини.

"Якщо говорити окремо про установи загальної середньої освіти, то їх на дистанційному навчанні - 30", - сказав він.

При цьому 20 шкіл, які раніше переводилися на дистанційну форму навчання, повернулися до денної форми.

Крім того, 18 шкіл, в яких на дистанційному навчанні були окремі класи, також повністю перейшли на денну форму навчання.

При цьому 162 класу в 98 школах Київської області зараз знаходяться на дистанційному навчанні через коронавірус.

Загальна кількість учнів і вчителів, які переведені на дистанційне навчання, становить 15 218 осіб.

З початку вересня коронавірус був виявлений в 127 навчальних закладах, де хворіють 167 педагогічних працівників та 146 учнів.

Також 5 закладів дошкільної освіти закриті в області на карантин.

Як повідомляли Українські Новини, ліцей у Вишневому, директор якого помер від коронавірусу, йде на карантин.

Також в Київській області зростає кількість нових випадків зараження на коронавірус.

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