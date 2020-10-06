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06 жовтня 2020, вівторок, 15:14 7
Суспільство 2020-10-06T15:45:01+03:00
Українські Новини
Ліцей у Вишневому, де помер директор, йде на карантин. Усі працівники зробили тест на коронавірус

Ліцей у Вишневому, де помер директор, йде на карантин. Усі працівники зробили тест на коронавірус

Кира Молчанова
Ліцей, Вишневе, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

Ліцей у Вишневому Київської області, 49-річний директор якого помер після 3-денного перебування в інфекційному відділенні боярської лікарні, йде на карантин з 7 жовтня, всім співробітникам буде зроблений тест на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні, розісланому батькам учнів школи, передають Українські Новини.

"Шановні батьки, Вишневський ліцей "Ідеал" з 7 жовтня йде на карантин, всім працівникам закладу буде зроблений тест на виявлення вірусного захворювання COVID", - сказано в ньому.

Зазначається, що карантин триватиме до отримання результатів тестів.

Згідно з повідомленням, про повернення учнів до ліцею для продовження освітнього процесу буде повідомлено пізніше.

Як повідомляли Українські Новини, в Київській області зростає кількість нових випадків коронавірусу. За добу їх стало на 182 більше.

5 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 348 до 234 584, кількість померлих від захворювання - на 90 осіб до 4 520 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 15,3%, нових летальних випадків - у 2,7 раза.

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