Ліцей у Вишневому, де помер директор, йде на карантин. Усі працівники зробили тест на коронавірус

Ліцей у Вишневому Київської області, 49-річний директор якого помер після 3-денного перебування в інфекційному відділенні боярської лікарні, йде на карантин з 7 жовтня, всім співробітникам буде зроблений тест на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні, розісланому батькам учнів школи, передають Українські Новини.

"Шановні батьки, Вишневський ліцей "Ідеал" з 7 жовтня йде на карантин, всім працівникам закладу буде зроблений тест на виявлення вірусного захворювання COVID", - сказано в ньому.

Зазначається, що карантин триватиме до отримання результатів тестів.

Згідно з повідомленням, про повернення учнів до ліцею для продовження освітнього процесу буде повідомлено пізніше.

Як повідомляли Українські Новини, в Київській області зростає кількість нових випадків коронавірусу. За добу їх стало на 182 більше.

5 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 348 до 234 584, кількість померлих від захворювання - на 90 осіб до 4 520 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 15,3%, нових летальних випадків - у 2,7 раза.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини