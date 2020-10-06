Міносвіти почало ведення шкільних е-журналів і е-щоденників

Міністерство освіти та науки почало реалізацію пілотного проєкту зі створення безкоштовного програмного забезпечення для ведення державних шкільних електронних журналів та електронних щоденників.

Про це йдеться в повідомленні Міносвіти, передають Українські Новини.

У випробуванні нових е-додатків візьмуть участь не менше 2-3 навчальних закладів з кожної області. Тестування триватиме з 5 по 16 жовтня.

Всі отримані від учителів і адміністрацій шкіл зауваження будуть оперативно опрацьовані та враховані під час налаштування системи.

Після завершення цього етапу (орієнтовно в листопаді) державні е-журнали та е-щоденники стануть доступними всім українським школам на безкоштовній основі.

Нове програмне забезпечення розроблене на базі державної модульної системи Аіком (раніше ГІСО), яка відома педагогам як інструмент для збору освітньої статистики.

Ті школи, які перейдуть на ведення електронних журналів, зможуть найближчим часом відмовитися від їх дублювання в паперовому вигляді.

Для цього Міносвіти готує відповідні зміни в ряд нормативно-правових документів.

"Це дозволить прибрати зайве навантаження на вчителів. А в майбутньому, завдяки широкому застосуванню електронних журналів, коли учень буде міняти школу, вся інформація про його успішності, досягнення і т. Д. Буде слідувати за ним в новий навчальний заклад. А для нас буде відкрита ще і можливість перенаправляти за таким учнем державні кошти на його навчання", - зазначив заступник міністра освіти та науки Артур Селецький.

Переваги електронних додатків зможуть відчути й батьки, які в режимі онлайн в електронних щоденниках зможуть бачити інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень його успішності та коментарі вчителів.

У разі переведення учнів на дистанційне навчання через е-щоденники учні зможуть отримувати завдання і стежити за змінами, що відбуваються в школі.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів України затвердив державний стандарт середньої освіти, який набере чинності з 2022 року.

Крім тог, Міністерство освіти та науки розподілило всі 52,5 млн гривень, виділених йому з фонду по боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19, Міністерство соціальної політики - 2,5 млрд з 3,5 млрд гривень.

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