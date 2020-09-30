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  • За вихід до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу київське Динамо заробило €32 млн
30 вересня 2020, середа, 08:59 6
Спорт 2020-09-30T09:15:01+03:00
Українські Новини
За вихід до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу київське Динамо заробило €32 млн

За вихід до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу київське Динамо заробило €32 млн

Павло Твердохліб
Спорт, Футбол, Динамо, Ліга чемпіонів УЄФА, УЄФА
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Фото: uefa.com
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Фото: uefa.com

Розгромивши в матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА бельгійський Гент з рахунком 3:0, футболісти київського Динамо вийшли в основну, групову, стадію даного турніру.

Тільки за вихід до групи Динамо вже отримає, як мінімум, 32 мільйони євро. Крім того, кияни можуть помітно поповнити бюджет клубу у разі успішних виступів на турнірі.

Як повідомляють репортери, за кожне очко Динамо буде отримувати 910 тисяч євро, а за вихід з групи можна заробити 9,5 мільйона євро. Фіналіст турніру отримає 15 мільйонів, а переможець турніру - 19 мільйонів.

Також командам передбачені кошти за продаж прав на телевізійні трансляції.

Жеребкування групового етапу відбудеться 1 жовтня в Швейцарії.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Україна піднімається на дві сходинки в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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