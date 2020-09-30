За вихід до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу київське Динамо заробило €32 млн

Розгромивши в матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА бельгійський Гент з рахунком 3:0, футболісти київського Динамо вийшли в основну, групову, стадію даного турніру. Тільки за вихід до групи Динамо вже отримає, як мінімум, 32 мільйони євро. Крім того, кияни можуть помітно поповнити бюджет клубу у разі успішних виступів на турнірі. Як повідомляють репортери, за кожне очко Динамо буде отримувати 910 тисяч євро, а за вихід з групи можна заробити 9,5 мільйона євро. Фіналіст турніру отримає 15 мільйонів, а переможець турніру - 19 мільйонів. Також командам передбачені кошти за продаж прав на телевізійні трансляції. Жеребкування групового етапу відбудеться 1 жовтня в Швейцарії. Зазначимо, що завдяки цій перемозі Україна піднімається на дві сходинки в таблиці коефіцієнтів УЄФА.