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07 жовтня 2020, середа, 06:00 7 Інфографіка
Життя 2020-10-07T07:30:02+03:00
Українські Новини
Зимові куртки діставати рано. Якою буде осінь в Україні

Зимові куртки діставати рано. Якою буде осінь в Україні

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Довгостроковий прогноз погоди
Осінь. Фото: pixabay.com
Осінь. Фото: pixabay.com

Синоптики зробили прогноз погоди до кінця осені, зазначивши в цілому погода буде теплою у той час, як  перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. Директор Укргідрометцентру Микоа Кульбіда розповів на Радіо НВ, чого українцям чекати від осені цього року і чи боятися чи аграріям заморозків.

Навіть з огляду на поточні кліматичні зміни, терміни приходу осені в Україні майже не змінилися. Тобто вона настає. Але справа в тому, що ця осінь затягується до початку зимового періоду, і таким чином осінній період у нас стає досить тривалим.

Вересень в Україні виявився десь третім за кількістю теплих днів за всю історію української метеорології, тому на це теж потрібно звертати увагу. Думаю, що і жовтень буде аналогічним, температура повітря буде значно вище норми. Імовірність похолодання, звичайно, існує - воно найбільш ймовірно десь у третій декаді жовтня.

Хоча до тропічного [клімату нам] ще далеко, проте терміни сівби [зернових] дійсно трохи зсунулися. Втім, слід розуміти, що є оптимальні, а є допустимі строки сівби. У цій ситуації ми говоримо про останні, коли можна сіяти [зернові культури] ще навіть до середини жовтня. Але ні в якому разі не пізніше, інакше дуже великий ризик того, що навіть якщо посіви зійдуть, взимку вони загинуть.

[За цей рік втрата врожаю через посуху] найбільше спостерігалася на півдні України, особливо в Одеській, Миколаївській, частково Херсонської та в деяких центральних областях. Але в принципі, загальна ситуація із забезпеченням вологою верхніх шарів ґрунту під озимі культури (вже посіяні і ті, які ще посіють) в Україні навіть хороша. Тобто існують всі підстави говорити про те, що будуть і сходи, і кущіння, і, таким чином, озимі культури "увійдуть" в зиму.

Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрог.Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрог.

Нагадаємо, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. 

Тим часом, над Україною потужний циклон Brigitte зіштовхнувся з антициклоном.

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