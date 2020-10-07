Зимові куртки діставати рано. Якою буде осінь в Україні

у той час, як . Д иректор Укргідрометцентру Микоа Кульбіда розповів на Радіо НВ, ч Синоптики зробили прогноз погоди до кінця осені, зазначивши в цілому погода буде теплою перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні . Д ого українцям чекати від осені цього року і чи боятися чи аграріям заморозків.

Навіть з огляду на поточні кліматичні зміни, терміни приходу осені в Україні майже не змінилися. Тобто вона настає. Але справа в тому, що ця осінь затягується до початку зимового періоду, і таким чином осінній період у нас стає досить тривалим.

Вересень в Україні виявився десь третім за кількістю теплих днів за всю історію української метеорології, тому на це теж потрібно звертати увагу. Думаю, що і жовтень буде аналогічним, температура повітря буде значно вище норми. Імовірність похолодання, звичайно, існує - воно найбільш ймовірно десь у третій декаді жовтня.

Хоча до тропічного [клімату нам] ще далеко, проте терміни сівби [зернових] дійсно трохи зсунулися. Втім, слід розуміти, що є оптимальні, а є допустимі строки сівби. У цій ситуації ми говоримо про останні, коли можна сіяти [зернові культури] ще навіть до середини жовтня. Але ні в якому разі не пізніше, інакше дуже великий ризик того, що навіть якщо посіви зійдуть, взимку вони загинуть.

[За цей рік втрата врожаю через посуху] найбільше спостерігалася на півдні України, особливо в Одеській, Миколаївській, частково Херсонської та в деяких центральних областях. Але в принципі, загальна ситуація із забезпеченням вологою верхніх шарів ґрунту під озимі культури (вже посіяні і ті, які ще посіють) в Україні навіть хороша. Тобто існують всі підстави говорити про те, що будуть і сходи, і кущіння, і, таким чином, озимі культури "увійдуть" в зиму.

Погода в Києві на 2 тижні від Метеопрог.

Нагадаємо, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів.

Тим часом, над Україною потужний циклон Brigitte зіштовхнувся з антициклоном.

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