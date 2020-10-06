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06 жовтня 2020, вівторок, 13:16 9
Податки 2020-10-06T14:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні скоротилася кількість великих платників податків в реєстрі на 2021

В Україні скоротилася кількість великих платників податків в реєстрі на 2021

Елена Новикова
Юрособи, податкова служба, великі платники податків, реєстр платників податків
Податки. Фото: imp.name
Податки. Фото: imp.name

В той час, як раніше назвали п'ятірку боржників за податками в Україні, кількість великих платників податків в реєстрі на 2021 рік скоротилося на 254 юридичних особи до 1 375. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Податкової служби, передають Українські Новини.

Державна податкова служба України затвердила реєстр великих платників податків на 2021, в нього увійшли 1 375 суб'єктів господарювання.

У порівнянні з реєстром на 2020 рік кількість підприємств скоротилася на 254 платники.

Це пов'язано зі зміною критеріїв віднесення платників податків до категорії великих.

Так, відповідно до Податкового кодексу України, платник податків - це, зокрема, юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 млн євро, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України (крім митних платежів) за такий же період перевищує еквівалент 1,5 млн євро.

Раніше загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до держбюджету, становила 1 млн євро.

Включення підприємств до Реєстру великих платників податків на 2021 вже відбувалося за оновленими критеріями.

Як повідомляли Українські Новини, кількість великих платників податків в реєстрі на 2020 рік зросло на 12%, або на 187 юридичних осіб до 1 660.

Також Володимир Зеленський пообіцяв IТ-шникам не збільшувати податки.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні після підвищення мінімалки з 4723 до 5000 грн  зростуть і податки для фізосіб-підприємців (ФОП).

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