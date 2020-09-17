Зеленський пообіцяв IТ-шникам не збільшувати податки

Президент Володимир Зеленський виступає за збереження податкової ставки для працівників IТ-сфери на рівні 5% і той час, як ввів новий податок на зарубіжні стартапи українців

Про це за результатами зустрічі з представниками ІТ-бізнесу у Львові в рамках робочої поїздки до Львівської області повідомили в пресслужбі Офісу президента, передають Українські Новини.

"Один із кроків, які держава може зробити, - не збільшувати податкове навантаження на цю галузь ... Держава завжди буде підтримувати IТ-індустрію, і податки вищ як 5% не будуть, тому що ми хочемо, щоб в Європі Україна була таким IТ- хабом... Саме з діджитал є можливість ввести будь-які важливі реформи. І те, про що всі говорять: нам потрібна чесна митниця, чесні правоохоронні органи, треба побороти корупцію - ми все розуміємо, що людський фактор виправити дуже складно. І діджитал, ІТ -індустрія може це зробити", - додав він під час спілкування зі ЗМІ, зазначивши, що багато представників провідних ІТ-компаній з Білорусі звертаються в Україну для забезпечення роботою.

Голова асоціації IT Ukraine Тарас Кіцмей подякував Зеленському за підтримку ІТ-індустрії.

"... хотіли б попросити і надалі надавати цю підтримку, цей податок в 5%", - сказав він.

Кіцмей також висловив переконання, що IТ-галузь в Україні має перспективи розвитку, а збереження такої податкової ставки буде сприяти притоку кадрів з-за кордону і забезпечить збереження талановитих фахівців в Україні.

Голова асоціації також констатував, що порівняно з аналогічним періодом минулого року, податкові надходження від IT-індустрії зросли на 25%.

Керівник львівського IТ-кластера Степан Веселовський розповів Зеленському, що в області IТ-сфера налічує 461 компанію з більш ніж 25 тис. осіб.

"Важливо, що IТ-індустрія у Львові, або і в цілому по країні, створює три додаткових робочих місця в суміжних індустріях, і фактично можемо говорити, що вони бюджетотворці", - констатував він.

Під час спілкування учасники зустрічі також звернулися до глави держави з питання наявності законодавства, яке сприяло б захисту IТ-фахівців, зокрема робило б неможливим безпідставне вилучення серверів і посилювало б відповідальність за такі дії.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня Верховна Рада посилила контроль за сплатою податків .

За ухвалення в другому читанні відповідного законопроєкту №1209-1 і №1210 проголосували 256 депутатів.

Крім того, бізнес очікує оприлюднення закону про посилення контролю за сплатою податків.

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