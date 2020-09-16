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16 вересня 2020, середа, 11:03 51
Економіка 2020-09-16T13:00:03+03:00
Українські Новини
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні

Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні

Ольга Фандорина
податкова служба, податкова система, Державна податкова служба України, Боржники
Податки. Фото: imp.name
Податки. Фото: imp.name

Державна податкова служба зазначає, що борги з податків і рентних платежів найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" на початок вересня становили 15,4 млрд гривень.

Про це Українським Новинам повідомили в Податковій службі.

Зокрема, борг Укрнафти за статтями: рентна плата за користування надрами для видобування нафти, нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надмірно сплачених сум до 31 грудня 2017 - становить 8 370 262,79 гривень; рентна плата за користування надрами для видобутку природного газу, нарахована до 1 січня 2018 року, погашення податкового боргу та повернення помилково або надмірно сплачених сум до 31 грудня 2017 - 3 313 602,43 гривень; податок на прибуток приватних підприємств - 1 771 196,05 гривень; податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) - 1 731 595,67 гривень.

Крім Укрнафти до п'ятірки найбільших боржників перед держбюджетом також входять: ТОВ "Тріолан Мані" з боргом 3 693 169,66 гривень, ТОВ "Парком Транс" - 1 961 117,06 гривень, ПП "Петра-Резерв" - 1 760 962, 14 гривні й договір про спільну діяльність від 24.12.1997 № 999/97 - уповноважена особа НГВУ "Полтаванафтогаз" ПАТ "Укрнафта" - 1 684 134,38 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, за даними пресслужби компанії в січні-липні 2020 року "Укрнафта" сплатила 2,623 млрд гривень рентних платежів до бюджетів усіх рівнів, в тому числі 131,12 млн гривень надійшли в місцеві бюджети.

У 2019 "Укрнафта" сплатила 12,5 млрд гривень рентних платежів до бюджетів усіх рівнів.

У 2019 порівняно з 2018 роком найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" збільшила видобуток нафти і конденсату на 4,7% до 1,516 млн т.

50% + 1 акція "Укрнафти" належить НАК "Нафтогаз України", по 13,6% - компаніям Littop Enterprises Limited і Bridgemont Ventures Limited і 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акцій компанії належать іншим акціонерам.

В Україні після підвищення мінімалки з 4723 до 5000 грн виростуть і податки для фізосіб-підприємців (ФОП).

Також "айтішникам" хочуть підняти податки

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