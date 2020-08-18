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18 серпня 2020, вівторок, 08:09 19
Економіка 2020-08-18T10:30:03+03:00
Українські Новини
Для фізосіб-підприємців виростуть податки: скільки доведеться платити восени

Для фізосіб-підприємців виростуть податки: скільки доведеться платити восени

Ольга Фандорина
підвищення зарплат, Фізособи-підприємці, Мінімальна зарплата, мінімалка
Податки. Фото: imp.name
Податки. Фото: imp.name

В Україні після підвищення мінімалки з 4723 до 5000 грн виростуть і податки для фізосіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляє OBOZREVATEL.

"Єдинники" другої групи (можуть наймати співробітників) повинні платити 20% мінімалки податку і 22% - єдиний соціальний внесок. Зараз це 944 і 1039 грн відповідно. З першого вересня платежі виростуть до 1000 і 1100 грн.

Відмітимо, що зростання мінімалки згодом компенсує додаткові витрати на зарплати, впевнений фінансовий аналітик Єгор Комов. Як підрахували в Мінфіні, прийдешнє підвищення до 5000 грн дозволить додатково отримати до Пенсійного фонду 1,2 млрд грн і ще 1,2 млрд грн прибуткового податку до місцевого і державного бюджетів.

"Підвищення мінімальної зарплати призводить до пропорційного зростання податкових відрахувань. Тут є своя тонка грань, після якої бізнес буде йти в тінь. Думаю, до 6000 грн зараз можна практично безболісно підвищити мінімальну зарплату. Але тут потрібно приймати рішення виходячи з позиції зацікавлених сторін і можливості бюджету ", - додає аналітик Єгор Комов.

Як повідомляли Українськi Новини, за червень середні номінальні заробітки збільшилися відразу на 9,8%, досягнувши 11 579 гривень.

Також експерт уважає, що підвищення мінімалки приведе до подорожчання долара до 30 гривень.

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