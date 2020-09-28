У Румунії чоловік, який помер від коронавірусу, переміг на виборах мера

Як передають Українські Новини, про це в неділю, 27 вересня, пише Radio Europa.

Інцидент стався в населеному пункті Девесалу в окрузі Олт на півдні Румунії. На виборах у неділю виграв Іон Аліман, який десять днів тому помер в результаті коронавірусної інфекції COVID-19.

Відзначається, що в Девесалу проголосувало 1 600 осіб, з яких 1 020 віддали свої голоси за Аліман.

У зв'язку з такою ситуацією обов'язки мера виконуватиме його заступник. Трохи пізніше будуть проведені часткові вибори.

Як повідомляли Українські Новини, через погіршення ситуації з коронавірусом в Румунії ввели тотальний карантин – ввели масковий режим у громадських місцях, а також заборонили роботу ресторанів і гральних залів вночі.

Тим часом Греція заявила про першу жертву COVID-19 серед мігрантів. Зазначається, що в таборах на території Греції проживає близько 100 тис. мігрантів. Поширення коронавірусу серед них може обернутися катастрофою.

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