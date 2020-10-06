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  • Підняття акцизу на алкоголь підвищить вартість пляшки горілки до 94-96 гривень, - Nemiroff
06 жовтня 2020, вівторок, 12:12 6
Економіка 2020-10-06T13:30:03+03:00
Українські Новини
Підняття акцизу на алкоголь підвищить вартість пляшки горілки до 94-96 гривень, - Nemiroff

Підняття акцизу на алкоголь підвищить вартість пляшки горілки до 94-96 гривень, - Nemiroff

Валерия Драгомирова
Алкоголь, Nemiroff, акциз на алкоголь
Горілка. Фото: pixabay
Горілка. Фото: pixabay

Головний виконавчий директор одного з найбільших виробників горілки компанії "ЛВН Лімітед" (Вінниця, Nemiroff) вважає, що ціна пляшки горілки об'ємом 0,5 л зросте на 6-8% до 94-96 гривень в разі підняття ставки акцизу на алкоголь, запропонованого Кабінетом Міністрів в проєкті державного бюджету на 2021 рік.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"У проєкті бюджету на 2021 рік Кабміном знову закладається підняття акцизного податку на міцний алкоголь на рівні 11-12%, що призведе до подорожчання умовної пляшки горілки 0,5 л на полиці мінімум на 5-7 гривень, хоча пряме збільшення акцизного податку складе тільки близько 3 гривень", - сказав Сорочинський.

При цьому він зазначив, що в нинішній вартості пляшки (89,4 гривні) вартість спирту становить 6 гривень проти 42 гривень податків.

Тому Сорочинський підкреслив, що покупка державного спиртзаводу або будівництво нового не зможе здешевити кінцевий продукт.

Водночас він заявив, що заборона на імпорт спирту не дозволяє якісно управляти ціноутворенням в Україні, і демонополізація галузі зможе виправити цю ситуацію.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді підвищити акцизний податок на алкогольні вироби на 11,6%.

Тим часом у першому півріччі 2020 року податкова міліція вилучила з незаконного обігу 1,5 млн літрів спирту та 5,5 млн літрів алкогольних напоїв, з яких 75% та 84% реалізовувались через мережу Інтернет.

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