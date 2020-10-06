СЕО Nemiroff Юрий Сорочинский: к моменту окончания приватизации возможно не снижение, а рост цены на алкоголь

Несмотря на то, что лицензию на производство спирта любое предприятие может получить еще с 1 июля, именно октябрь можно назвать началом обещанной демонополизации отрасли, ведь Фонд госимущества назначил первый аукцион по продаже первого спиртзавода ГП "Укрспирт" на 15 октября.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает, что поступления от продажи спиртзаводов составят 2-3 млрд гривен, но игроки на рынке крепкого алкоголя пока не спешат высказывать свою заинтересованность в этом процессе.

Первым спиртзаводом, выставленным на продажу, будет именно Немировский, рядом с которым находится завод отечественного производителя водки Nemiroff. Поэтому Українські Новини поинтересовались у его главного исполнительного директора Юрия Сорочинского, интересует ли компанию такая покупка и как она повлияет на производство продукции.

Вы можете оценить насколько покупка спиртзавода может удешевить и упростить производство алкогольной продукции?

Отмена монополии однозначно приведет к конкуренции как в качестве продукции, так и в ценообразовании спирта. Уверен, конкуренция создаст здоровые условия для всех и приведет к росту ВВП Украины.

В то же время, у всех бытует мнение, что производители водки зарабатывают очень высокую маржу на продукции и покупка спиртзавода для снабжения ключевого ингредиента без наценки значительно повлияет на стоимость готовой продукции. Особенно, если посмотреть, что минимальная цена на условную бутылку водки 0,5 л в магазине стоит 89,4 гривен. Эта мысль глубоко ошибочно.

Сейчас структура цены бутылки водки состоит из:

1) налогов, которые авансом платит производитель - 25 гривен акциз и 12 гривен НДС (20% от оптовой цены) вместе 37 гривен

2) розничного налога, который платит покупатель в магазине - 5% от цены, что составляет 4,25 гривен

3) стоимости спирта, произведенного государственными спиртовыми заводами - около 6 грн

4) наценки магазина - не менее 25%, что составляет около 17 гривен

5) расходов на доставку продукции в магазин, работы всех оптовиков и перевозчиков - еще около 10 гривен

6) другая часть (15-17 гривен) остается “водочникам” на производство бутылки, колпака, этикетки, упаковки, зарплату рабочих, амортизацию оборудования и прибыль

Таким образом, в структуре минимальной цены бутылки водки 0,5 л в размере 89,4 гривен, акцизные налоги и НДС составляют 42 гривны (46%), а стоимость спирта всего лишь 6 гривен.

Получается, что собственный спирт существенно не изменит стоимость продукции по сравнению с налогами в половину стоимости бутылки?

Да. К тому же, в проекте бюджета на 2021 год Кабмином снова закладывается поднятие акцизного налога на крепкий алкоголь на уровне 11-12%, что приведет к удорожанию условной бутылки водки 0,5 л на полке минимум на 5-7 гривен, хотя прямое увеличение акцизного налога составит только около 3 гривен. Однозначно, монопольная цена на спирт в Украине сегодня в 2 раза выше мировых цен. Запрет на импорт спирта не позволяет качественно управлять ценообразованием в Украине и только с приватизацией появятся такие рычаги влияния. Например, в цену спирта сегодня заложена стоимость природного газа. Но, если на рынке Украины цена природного газа сегодня составляет около 5 тыс. гривен за 1 тыс. куб.м., то в цене спирта, которая была сформирована еще зимой 2017 (когда цена на природный газ самая высокая), заложена цена в 3 раза выше: 14 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м, и естественно, никто при монополии не собирался ее просматривать.

Поэтому, основными факторами в ценообразовании алкогольных напитков сегодня является не себестоимость и цена на сырье, в том числе на спирт, а налогообложение. В результате, к моменту окончания приватизации и прекращения полной монополии возможно не снижение, а наоборот, увеличение цены на алкогольные напитки из-за угрозы увеличения ставок акцизного налога со стороны государства.

Сколько в среднем придется инвестировать в модернизацию государственного завода, судя по их нынешнему состоянию, и сколько может стоить строительство нового спиртзавода с нуля?

Из-за существования государственной монополии Украина очень сильно отстала от всего мира в технологии производства спирта. Украинские заводы, в основном, были построены или восстановлены после Второй мировой войны и практически не модернизировались. Если в период независимости и происходили какие-то улучшения, то они в большей степени касались просто замены изношенного оборудования, но никак не внедрения современных энергоэффективных и экологичных технологий производства спирта.

Кроме того, каждый спиртзавод (или то, что от него осталось и выставляется на приватизацию) - это целостный имущественный комплекс с полной инженерной инфраструктурой. Спиртовое производство достаточно энергоемкое, поэтому точно существуют все инженерные коммуникации на территории. В большинстве случаев, такой завод расположен в небольшом городке, и когда-то был градообразующим предприятием. Поскольку часть заводов пришла в полную негодность, то участие в приватизации может также быть интересным с целью приобретения целостного имущественного комплекса с инженерной инфраструктурой для дальнейшей трансформации в совершенно другие виды деятельности.

Поэтому, оценка их состояния и необходимых инвестиций в модернизацию осуществляется специалистами и зависит от каждого отдельно взятого объекта и планов на его дальнейшую эксплуатацию.

Какой, по вашему мнению, процент игроков на рынке Украины захочет купить готовый спиртзавод?

Основные клиенты спиртовых заводов - потребители спирта и биоэтанола. Существующая с 1991 года государственная монополия на производство спирта в Украине, система государственного управления спиртовой отраслью, а также запрет на реконструкцию и строительство новых спиртовых производств в Украине привели к тому, что практически единственными потребителями спирта в Украине остались производители алкогольных напитков. Безусловно, в Украине существуют и другие заказчики спирта этилового в различных сферах (например, медицина, авиация, оборона, энергетика ...), но их объемы потребления существенно ниже, чем у производителей алкогольной продукции.

У каждого бизнеса есть своя стратегия развития и своя модель работы. Существует понятие вертикальной интеграции, когда бизнес получает контроль над производителями основных своих ингредиентов или над потребителями своих продуктов.

На примере спиртзавода такая вертикальная модель может выглядеть в двух вариантах:

1) Спирт как сырье для производства алкогольной продукции. Примером вертикальной интеграции в этом случае будет покупка производителем алкогольной продукции спиртового завода для контроля качества, себестоимости и стабильности поставок основного сырья.

2) Спиртовой завод как потребитель зерновых культур, выращиваемых определенным большим сельхозпредприятием. С целью создания дополнительной добавленной стоимости такое большое сельхозпредприятие может приобрести спиртзавод и производить там спирт из своего зерна, а также участвовать в конкурентной борьбе за рынок сбыта спирта с другими производителями, контролируя цепочку создания его стоимости

Биоэтанол - еще один из продуктов спиртовой отрасли и это совсем другой рынок, на котором присутствуют другие игроки.

Поскольку у "Укрспирта" сейчас около 80 заводов, подлежащих приватизации, а крупных производителей алкогольной продукции значительно меньше, очевидно, что потенциальными покупателями будут также инвесторы из других отраслей, в том числе для перепрофилирования объектов в будущем.

А вы сами планируете участвовать в аукционе по продаже Немировского или иного МОД?

У нас есть время до 14 октября, чтобы определиться с решением. Комментировать готовы после первого аукциона.

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