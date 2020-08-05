Близько 7 млн літрів алкоголю та спирту вилучила ДФС у I півріччі, - в.о. голови служби Сергій Солодченко

За даними офіційного порталу ДФС, у першому півріччі 2020 року податкова міліція вилучила з незаконного обігу 1,5 млн літрів спирту та 5,5 млн літрів алкогольних напоїв, з яких 75% та 84% реалізовувались через мережу Інтернет. Про це повідомив виконуючий обов’язки Голови ДФС України Сергій Солодченко під час онлайн-конференції.

"Незаконна торгівля підакцизними товарами через мережу Інтернет - одна з окремих проблем, яка турбує не лише фіскальну, але й податкову службу, профільний Комітет Верховної Ради України та легальних виробників, продукцію яких підробляють та реалізовують споживачам, завдаючи значних збитків державі. Підступність цього явища ще й в тому, що вживання такої продукції загрожує життю та здоров’ю людей", - зазначив Сергій Солодченко.

Керівник служби повідомив, що найчастіше фальсифікований алкоголь продається в паперових пакуваннях. При цьому в Україні заборонено розливати міцні напої в подібну тару.

"Паперові пакети ємністю літр, два, п’ять, в яких розлито міцний алкоголь - це 100% фальсифікат. Такі товари завжди реалізуються саме через Інтернет", - розповів виконуючий обов’язки Голови ДФС.

Державна фіскальна служба вже зверталась до Міністерства фінансів України та профільного комітету Верховної Ради України з пропозицією запровадити пряму заборону онлайн торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами. Наразі перешкодою є іноземні сервери "інтернет-вітрин", які неможливо заблокувати лише силами ДФС.