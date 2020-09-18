Акциз на алкогольні напої може зрости

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді підвищити акцизний податок на алкогольні вироби на 11,6%. Відповідний законопроєкт № 4101 був зареєстрований 15 вересня, передають Українські Новини. Так, пропонується підвищити акциз на 11,6% на пиво — з 2,78 гривні\/літр до 3,1 гривні\/літр, на ігристі вина — з 11,65 гривні\/літр до 13 гривень\/літр, на вина та інші зброджені напої — з 8,02 гривні\/літр до 8,95 гривні\/літр. На міцні алкогольні напої пропонується підвищити акциз з 126,96 гривні\/літр до 141,69 гривні\/літр, на сидр — з 1,06 гривні\/літр до 1,18 гривні\/літр. Відповідні зміни вносяться до Податкового кодексу. Як повідомляли Українськi Новини, за даними офіційного порталу ДФС, у першому півріччі 2020 податкова міліція вилучила з незаконного обігу 1,5 млн літрів спирту і 5,5 млн літрів алкогольних напоїв, з яких 75% і 84% реалізовувалися через мережу Інтернет. А в карантин американці стали переходити на "безалкогольний алкоголь".