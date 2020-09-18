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18 вересня 2020, пʼятниця, 17:46 8
Кабмін 2020-09-18T18:03:28+03:00
Українські Новини
Акциз на алкогольні напої може зрости

Акциз на алкогольні напої може зрости

Ольга Фандорина
Алкоголь, Акциз, Кабмін, законопроєкт
Алкоголь. Фото: pixabay
Алкоголь. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді підвищити акцизний податок на алкогольні вироби на 11,6%.

Відповідний законопроєкт № 4101 був зареєстрований 15 вересня, передають Українські Новини.

Так, пропонується підвищити акциз на 11,6% на пиво — з 2,78 гривні/літр до 3,1 гривні/літр, на ігристі вина — з 11,65 гривні/літр до 13 гривень/літр, на вина та інші зброджені напої — з 8,02 гривні/літр до 8,95 гривні/літр.

На міцні алкогольні напої пропонується підвищити акциз з 126,96 гривні/літр до 141,69 гривні/літр, на сидр — з 1,06 гривні/літр до 1,18 гривні/літр.

Відповідні зміни вносяться до Податкового кодексу.

Як повідомляли Українськi Новини, за даними офіційного порталу ДФС, у першому півріччі 2020 податкова міліція вилучила з незаконного обігу 1,5 млн літрів спирту і 5,5 млн літрів алкогольних напоїв, з яких 75% і 84% реалізовувалися через мережу Інтернет.

А в карантин американці стали переходити на "безалкогольний алкоголь".

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