Гендиректор "Укроборонпрому" подав заяву про звільнення, — Найєм

Заступник генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм заявив, що генеральний директор концерну Айварас Абромавичус подав заяву про звільнення, тоді як за рік його роботи на посаді підприємства, що входять в держконцерн, істотно знизили свої виробничі показники.

Про це Найєм повідомив у своєму блозі у виданні "Новое Время", передають Українські Новини.

"Айварас Абромавичус написав заяву про звільнення і, відповідно до закону, новий генеральний директор буде призначений Президентом за поданням прем'єр-міністра. І, як уже повідомляли ЗМІ, таке уявлення в Офіс Президента вже направлено. Незалежно від того, коли і хто очолить концерн, у нового керівника буде право формувати свою команду, впроваджувати свою культуру управління компанією і реалізовувати своє бачення реформи" , — повідомив Найєм.

Він підкреслив, що зараз гостро стоїть питання про те, чи залишиться команда, яка співпрацювала з Абромавичусом, працювати з новим керівником.

Також Найєм зазначив, що нинішня команда може залишитися на своїх посадах лише за умови дотримання низки вимог: продовження реформування, доведення процесу реформування концерну до кінця та політична незалежність нових призначень.

"Укроборонпром - не приватна власність, а державна компанія, перед якою стоїть чітке і зрозуміле завдання: виробництво якісних озброєнь і військової техніки для потреб армії... Внутрішня боротьба за владу, відновлення нелегальних потоків і схем всередині компанії... - і є ті червоні лінії, порушення яких є неприйнятними і не дозволить багатьом залишатися в команді та продовжувати працювати в концерні. Якщо коротко, вони зводяться до двох простих необхідних умов: продовження реформи і доведення її до логічного кінця і відсутність прямого політичного впливу і втручання, які неминуче призводять до конфлікту інтересів, корупції, скандалів, управлінського кризи й руйнування галузі", - зазначив Найєм.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус заявив, що розглядає можливість відходу з посади. Також депутат партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що представники влади намагаються без будь-яких обговорень призначити гендиректором "Укроборонпрому" Сергія Тихонова, який обіймає посаду завідувача відділенням безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі Президента.

Раніше Смілянський просив Зеленського вивести його з наглядової ради "Укроборонпрому".

Також Абромавичус виступав за повернення великих зарплат членам наглядової ради держкомпаній.

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