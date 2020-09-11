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  • Гендиректор "Укроборонпрому" подав заяву про звільнення, — Найєм
11 вересня 2020, пʼятниця, 14:17 11
Політика 2020-09-11T15:30:02+03:00
Українські Новини
Гендиректор "Укроборонпрому" подав заяву про звільнення, — Найєм

Гендиректор "Укроборонпрому" подав заяву про звільнення, — Найєм

Надежда Комендантова
Айварас Абромавичус, Укроборонпром, Мустафа Найєм
Айварас Абромавичус. Фото: antikor.com.ua
Айварас Абромавичус. Фото: antikor.com.ua

Заступник генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм заявив, що генеральний директор концерну Айварас Абромавичус подав заяву про звільнення, тоді як за рік його роботи на посаді підприємства, що входять в держконцерн, істотно знизили свої виробничі показники.

Про це Найєм повідомив у своєму блозі у виданні "Новое Время", передають Українські Новини.

"Айварас Абромавичус написав заяву про звільнення і, відповідно до закону, новий генеральний директор буде призначений Президентом за поданням прем'єр-міністра. І, як уже повідомляли ЗМІ, таке уявлення в Офіс Президента вже направлено. Незалежно від того, коли і хто очолить концерн, у нового керівника буде право формувати свою команду, впроваджувати свою культуру управління компанією і реалізовувати своє бачення реформи" , — повідомив Найєм.

Він підкреслив, що зараз гостро стоїть питання про те, чи залишиться команда, яка співпрацювала з Абромавичусом, працювати з новим керівником.

Також Найєм зазначив, що нинішня команда може залишитися на своїх посадах лише за умови дотримання низки вимог: продовження реформування, доведення процесу реформування концерну до кінця та політична незалежність нових призначень.

"Укроборонпром - не приватна власність, а державна компанія, перед якою стоїть чітке і зрозуміле завдання: виробництво якісних озброєнь і військової техніки для потреб армії... Внутрішня боротьба за владу, відновлення нелегальних потоків і схем всередині компанії... - і є ті червоні лінії, порушення яких є неприйнятними і не дозволить багатьом залишатися в команді та продовжувати працювати в концерні. Якщо коротко, вони зводяться до двох простих необхідних умов: продовження реформи і доведення її до логічного кінця і відсутність прямого політичного впливу і втручання, які неминуче призводять до конфлікту інтересів, корупції, скандалів, управлінського кризи й руйнування галузі", - зазначив Найєм.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус заявив, що розглядає можливість відходу з посади. Також депутат партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що представники влади намагаються без будь-яких обговорень призначити гендиректором "Укроборонпрому" Сергія Тихонова, який обіймає посаду завідувача відділенням безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі Президента.

Раніше Смілянський просив Зеленського вивести його з наглядової ради "Укроборонпрому".

Також  Абромавичус виступав за повернення великих зарплат членам наглядової ради держкомпаній.

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