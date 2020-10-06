"Нафтогаз" отримає збитки в 22 млрд гривень в 2021-2023 роках, - Мінфін

Чисті збитки групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Міністерство фінансів прогнозує в сумі 21,739 млрд гривень в 2021-2023 роках в той час, як за півроку "Нафтогаз" отримав збитки 11,5 млрд гривень. Про це свідчить звіт Мінфіну про фіскальні ризики, передають Українські Новини. "Моделювання діяльності групи "Нафтогаз" здійснювалося на підставі прогнозів "Нафтогазу" щодо обсягів і цін реалізації продукції в 2020-2023 роках", - йдеться в ньому. Згідно зі звітом, за базовим сценарієм, в 2020 році група "Нафтогаз" отримає чисті збитки в 4,285 млрд гривень, в 2021 році - в 7,553 млрд гривень, у 2022 році - в 5,467 млрд гривень і в 2023 році - в 4,434 млрд гривень. "Слід зазначити, що групою "Нафтогаз" в 2020 році порівняно з 2019 роком очікується значне зниження обсягів реалізації газу всім категоріям споживачів (на 11,2 млрд куб м, або на 37,6%) і в 2021 році - ще на 1 0 млрд куб м, або на 5,5% в порівнянні з 2020 роком, зростання обсягів реалізації у 2022 - 2023 роках Групою "Нафтогаз" не передбачається", - підкреслили в Мінфіні. Як повідомляли Українські Новини, Коболєв заявив, що Україна отримає від "Газпрому" $2 млрд за транзитним контрактом в 2020. "Нафтогаз" в 2018 році виплатив премію в $ 45 млн за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі і засекретив інформацію, кому саме і в якому розмірі вона була виплачена.