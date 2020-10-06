"Нафтогаз" отримає збитки в 22 млрд гривень в 2021-2023 роках, - Мінфін

Міністерство фінансів прогнозує в сумі 21,739 млрд гривень в 2021-2023 роках в той час, як за півроку "Нафтогаз" отримав збитки 11,5 млрд гривень. Чисті збитки групи Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"в сумі 21,739 млрд гривень в 2021-2023 роках в той час, як

Про це свідчить звіт Мінфіну про фіскальні ризики, передають Українські Новини.

"Моделювання діяльності групи "Нафтогаз" здійснювалося на підставі прогнозів "Нафтогазу" щодо обсягів і цін реалізації продукції в 2020-2023 роках", - йдеться в ньому.

Згідно зі звітом, за базовим сценарієм, в 2020 році група "Нафтогаз" отримає чисті збитки в 4,285 млрд гривень, в 2021 році - в 7,553 млрд гривень, у 2022 році - в 5,467 млрд гривень і в 2023 році - в 4,434 млрд гривень.

"Слід зазначити, що групою "Нафтогаз" в 2020 році порівняно з 2019 роком очікується значне зниження обсягів реалізації газу всім категоріям споживачів (на 11,2 млрд куб м, або на 37,6%) і в 2021 році - ще на 1 0 млрд куб м, або на 5,5% в порівнянні з 2020 роком, зростання обсягів реалізації у 2022 - 2023 роках Групою "Нафтогаз" не передбачається", - підкреслили в Мінфіні.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв заявив, що Україна отримає від "Газпрому" $2 млрд за транзитним контрактом в 2020.

"Нафтогаз" в 2018 році виплатив премію в $ 45 млн за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі і засекретив інформацію, кому саме і в якому розмірі вона була виплачена.

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