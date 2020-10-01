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01 жовтня 2020, четвер, 15:35 7
Кабмін 2020-10-01T16:30:02+03:00
Українські Новини
Міносвіти витратило всі виділені з фонду по боротьбі з COVID-19 гроші, Мінсоцполітики - 2,5 млрд гривень

Міносвіти витратило всі виділені з фонду по боротьбі з COVID-19 гроші, Мінсоцполітики - 2,5 млрд гривень

Елена Новикова
Міносвіти, коронавірус в Україні, Кошти
Кошти з фонду по боротьбі з коронавірусом
Кошти з фонду по боротьбі з коронавірусом

Міністерство освіти та науки розподілило всі 52,5 млн гривень, виділених йому з фонду по боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19, Міністерство соціальної політики - 2,5 млрд з 3,5 млрд гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит Українських Новин.

Зазначається, що станом на 16 вересня ПриватБанком було повернуто 66% від суми, або 34,9 млн гривень 141 791 учаснику пробного ЗНО, невикористаними залишилося - 17,5 млн гривень.

Мінсоцполітики виділено коштів в розмірі 3,5 млрд гривень, з них розподілено 2,5 млрд гривень.

945,8 млн гривень направлено для надання допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям.

З них на допомогу ФОП з дітьми міністерством вже витрачено 829,6 млн гривень.

Таку допомогу отримали 54 042 ФОП.

Також міністерством 2,3 млрд гривень спрямовані для виплати матеріального забезпечення і страхових виплат, в тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які померли від COVID-19.

Виплачено вже 1,5 млрд гривень.

Загальну виплату матеріального забезпечення отримали 11 178 осіб, також здійснено 10 виплат одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які померли від COVID-19, допомога по вагітності та пологах отримали 18 688 осіб, з тимчасової непрацездатності - 172 904 осіб і виплату допомоги на поховання посилання - 1 176 осіб.

Також 233,3 млн гривень розподілені та виплачені для здійснення страхових виплат, за станом на 1 вересня здійснено 9 страхових виплат членам сімей, батьків і родичів медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, смерть яких настала внаслідок інфікування COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Мінкультури отримало 1 млрд гривень з фонду боротьби з коронавірусом на розвиток креативних індустрій, з яких нічого не витратило.

Також МОЗ використав 3,1% виділених йому коштів фонду боротьби з коронавірусом.

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