Кабмін затвердив новий держстандарт базової середньої освіти

Кабінет Міністрів України затвердив державний стандарт середньої освіти, який набере чинності з 2022 року, в той час, як згідно з проєктом бюджету на 2021 рік, витрати на освіту планують підвищити на 28%. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, він буде позначати структуру і зміст освіти. Також у стандарті виділяються 11 основних компетенцій, які повинні отримати діти в школі: вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися іноземними мовами, математика і технологічна компетентність, інноваційність та відкритість новим ідеям, підприємливість і фінансова грамотність, здатність навчатися протягом життя. Держстандарт визначає вимоги до результатів навчання по 9 освітнім галузям: мовно-літературна, математична, природна, технологічна, інформативна, соціальна, громадянська й історична, художня та фізична культура. Як повідомляли Українські Новини, міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, як дистанційно навчатися школярам, у яких немає комп'ютерів.