Кабмін затвердив новий держстандарт базової середньої освіти

Кабінет Міністрів України затвердив державний стандарт середньої освіти, який набере чинності з 2022 року, в той час, як згідно з проєктом бюджету на 2021 рік, витрати на освіту планують підвищити на 28%.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, він буде позначати структуру і зміст освіти.

Також у стандарті виділяються 11 основних компетенцій, які повинні отримати діти в школі: вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися іноземними мовами, математика і технологічна компетентність, інноваційність та відкритість новим ідеям, підприємливість і фінансова грамотність, здатність навчатися протягом життя.

Держстандарт визначає вимоги до результатів навчання по 9 освітнім галузям: мовно-літературна, математична, природна, технологічна, інформативна, соціальна, громадянська й історична, художня та фізична культура.

Як повідомляли Українські Новини, міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, як дистанційно навчатися школярам, ​​у яких немає комп'ютерів.

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