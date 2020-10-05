В Україні можуть посилити карантин. У МОЗ назвали умову

В разі перевищення 60% заповненості ліжок в лікарнях хворими на COVID-19 Міністерство охорони здоров'я має намір ініціювати введення додаткових обмежень в Україні.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав у ефірі програми "Свобода слова на ICTV", передають Українські Новини.

"За нашими розрахунками, виходячи з темпів заповнюваності ліжок, і якщо це буде більш як 60%, я думаю, що ми будемо приймати й пропонувати не діяти виключно в умовах адаптивного карантину, а приймати рішення про введення додаткових більш жорстких обмежень по всій країні на певний час. Ми не говоримо про повну зупинку країни, важливо знайти баланс ... Я не вважаю, що необхідно робити (повний локдаун) ... таким шляхом йдуть в тому числі Європейські країни, та ж Франція, а раніше Ізраїль", - сказав він.

За словами Степанова, сьогодні відведено під лікування хворих на коронавірус близько 37 тис. ліжок, при цьому в лікарнях перебувають 16,745 тис. хворих на коронавірус або з підозрою на захворювання на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Степанов заявляв, що під прийом хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях може бути підготовлено максимум 52 тис. ліжок.

Також Україні кількість нових випадків коронавірусу знизилася, а смертність скоротилася на чверть.

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