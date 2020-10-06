У Києві на залізничній станції горіли "товарняки"

У понеділок, 5 жовтня, столичним вогнеборцям довелося гасити загоряння на залізничній станції вул. Визволителів у Дніпровському районі, поки в Луганській області пожежники намагаються загасити ліс. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС. Інформація про спалах надійшла в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в Києві о 17:35. На місце події прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що горять два порожні товарні вагони, які знаходяться на відстані 150 метрів один від одного. Вони перебували на запасний шляху, тому інші вагони не постраждали, а пожежа не завадила руху поїздів. О 18:12 рятувальники локалізували пожежу на площі 15 кв. м в одному вагоні та на площі 20 кв. м у другому. О 18:26 загоряння було ліквідовано. Пожежу гасили 3 одиниці пожежної техніки та 15 осіб рятувальників. Причина пожежі встановлюється. Пожежа в товарних вагонах в Києві. Фото: ДСНС Як повідомляли Українські Новини, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що багато осередків пожежі в Луганській області вже ліквідовано і приступили до локалізації ще одного загоряння. Крім того, станом на 19:00 четверга, 1 жовтня, в результаті масштабних пожеж в Луганській області, 116 з яких ліквідували, загинули 11 людей.