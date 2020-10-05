Рятувальники загасили в Луганській області 7 вогнищ пожежі

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що багато осередки пожежі в Луганській області вже ліквідовано і приступили до локалізації ще одного загоряння. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Де вже ліквідовані пожежі: пожежа лісової підстилки поблизу с. Байдівка Старобільського району на площі 50 га; пожежа лісової підстилки поблизу с. Чмирівка Старобільського району на площі 50 га; пожежа очерету і сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Ніжньотепле і Артема Станично-Луганського району на площі 20 га; лісова пожежа поблизу населених пунктів Лобачеве і Геївка Станично-Луганського району на площі 1,4 тис. га; пожежа очерету і сухої рослинності поблизу с. Болотене Станично-Луганського району на площі 6 га; лісова пожежа поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Муратово і Капітанове Новоайдарського району на площі 2,6 тис. га; лісова пожежа поблизу населених пунктів Боброво, Воронове і Борівське на площі 6 тис. га. Також повідомляється, що локалізована лісова пожежа поблизу с. Вільхове Станично-Луганського району на площі 2 тис. га. Таким чином, станом на ранок 5 жовтня сім осередків пожеж ліквідовані, одне вогнище локалізовано, а також вживаються заходи щодо локалізації вогнища пожежі лісового масиву в районі с. Смоляниново. Раніше через пожежі в Луганській області загинули 11 осіб. 17 постраждалих з опіками і отруєнням чадним газом. Крім того, на території Луганської області триває гасіння пожеж.