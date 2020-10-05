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  • Рятувальники загасили в Луганській області 7 вогнищ пожежі
05 жовтня 2020, понеділок, 13:07 4
Події 2020-10-05T14:00:03+03:00
Українські Новини
Рятувальники загасили в Луганській області 7 вогнищ пожежі

Рятувальники загасили в Луганській області 7 вогнищ пожежі

Ольга Фандорина
пожежа, дснс, пожежі в Луганській області
Ліквидація пожежі. Фото: ДСНС
Ліквидація пожежі. Фото: ДСНС

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що багато осередки пожежі в Луганській області вже ліквідовано і приступили до локалізації ще одного загоряння. Про це повідомили в пресслужбі  Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Де вже ліквідовані пожежі: 

  • пожежа лісової підстилки поблизу с. Байдівка Старобільського району на площі 50 га;
  • пожежа лісової підстилки поблизу с. Чмирівка Старобільського району на площі 50 га;
  • пожежа очерету і сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Ніжньотепле і Артема Станично-Луганського району на площі 20 га;
  • лісова пожежа поблизу населених пунктів Лобачеве і Геївка Станично-Луганського району на площі 1,4 тис. га;
  • пожежа очерету і сухої рослинності поблизу с. Болотене Станично-Луганського району на площі 6 га;
  • лісова пожежа поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Муратово і Капітанове Новоайдарського району на площі 2,6 тис. га;
  • лісова пожежа поблизу населених пунктів Боброво, Воронове і Борівське на площі 6 тис. га.

Також повідомляється, що локалізована лісова пожежа поблизу с. Вільхове Станично-Луганського району на площі 2 тис. га. Таким чином, станом на ранок 5 жовтня сім осередків пожеж ліквідовані, одне вогнище локалізовано, а також вживаються заходи щодо локалізації вогнища пожежі лісового масиву в районі с. Смоляниново.

Раніше  через пожежі в Луганській області загинули 11 осіб. 17 постраждалих з опіками і отруєнням чадним газом. 

Крім того,  на території Луганської області триває гасіння пожеж.

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