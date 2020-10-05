Рятувальники загасили в Луганській області 7 вогнищ пожежі

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що багато осередки пожежі в Луганській області вже ліквідовано і приступили до локалізації ще одного загоряння. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) .

Де вже ліквідовані пожежі:

пожежа лісової підстилки поблизу с. Байдівка Старобільського району на площі 50 га;

пожежа лісової підстилки поблизу с. Чмирівка Старобільського району на площі 50 га;

пожежа очерету і сухої рослинності поблизу населених пунктів Піщане, Ніжньотепле і Артема Станично-Луганського району на площі 20 га;

лісова пожежа поблизу населених пунктів Лобачеве і Геївка Станично-Луганського району на площі 1,4 тис. га;

пожежа очерету і сухої рослинності поблизу с. Болотене Станично-Луганського району на площі 6 га;

лісова пожежа поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Муратово і Капітанове Новоайдарського району на площі 2,6 тис. га;

лісова пожежа поблизу населених пунктів Боброво, Воронове і Борівське на площі 6 тис. га.

Також повідомляється, що локалізована лісова пожежа поблизу с. Вільхове Станично-Луганського району на площі 2 тис. га. Таким чином, станом на ранок 5 жовтня сім осередків пожеж ліквідовані, одне вогнище локалізовано, а також вживаються заходи щодо локалізації вогнища пожежі лісового масиву в районі с. Смоляниново.

Раніше через пожежі в Луганській області загинули 11 осіб. 17 постраждалих з опіками і отруєнням чадним газом.

Крім того, на території Луганської області триває гасіння пожеж.

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