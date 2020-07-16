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16 липня 2020, четвер, 20:00 13
Політика 2020-07-16T21:30:03+03:00
Українські Новини
ДБР запобігло замовному вбивству заступника мера Черкас і затримало замовника

ДБР запобігло замовному вбивству заступника мера Черкас і затримало замовника

Надежда Комендантова
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Депутат замовив вбивство заступника мера Черкас. Фото: ДБР
Депутат замовив вбивство заступника мера Черкас. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) запобігло замовному вбивству заступника мера Черкас і затримало замовника.

Про це сказано в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі ДБР попередили вбивство заступника мера Черкас - замовник затриманий", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, слідчі Державного бюро розслідувань спільно з департаментом контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора затримали депутата Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника мера Черкас.

Затримання замовника вбивства.Затримання замовника вбивства.

Слідство встановило, що один з депутатів Черкаської міської ради через особистий конфлікт за грошову винагороду намагався організувати вбивство заступника мера Черкас.

Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства і заплатив йому завдаток.

Під час спільної багатоходової спецоперації правоохоронці імітували вбивство заступника мера і після передачі грошей в якості оплати за злочин затримали її організатора.

16 липня мер Черкас Анатолій Бондаренко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що зник його заступник Юрій Ботнар.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура Кривого Рогу гальмує розслідування замаху на вбивство місцевого депутата.

Також СБУ запобігла замовному вбивству фермера.

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