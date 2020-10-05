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05 жовтня 2020, понеділок, 12:42 12 Інфографіка
Суспільство 2020-10-05T13:30:04+03:00
Українські Новини
У Києві за добу померли від коронавірусу 10 осіб. В яких районах найбільше хворіють

У Києві за добу померли від коронавірусу 10 осіб. В яких районах найбільше хворіють

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві, ковід
COVID. Фото: Depositphotos
COVID. Фото: Depositphotos

В Києві за минулу добу, 4 жовтня, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 286 осіб до 24 736, померлих - на 10 до 430 порівняно з попередньою добою у той час, як ВООЗ прогнозує збільшення захворюваності в Україні до 9 тис. на добу.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"За минулу добу в Києві виявили 286 хворих на коронавірус, 10 випадків - летальних. Всього від коронавірусу померли 430 киян. Сьогодні в столиці вже 24 736 випадків захворювання на COVID-19", - повідомив він.

Захворіли 163 жінки у віці від 18 до 90 років і 12 дівчаток від 4 до 17 років, а також 99 чоловіків у віці від 19 до 90 років і 12 хлопчиків від 4 роки до 17 років. Серед захворілих 12 медиків.

У лікарні столиці 4 жовтня були госпіталізовані 32 пацієнтів, решта лікуються вдома під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 399 людей, всього коронавірус подолали 8 263 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Оболонському районі - 54, Дніпровському - 52, Дарницькому і Деснянському - по 44 випадки.

Статистика по коронавірус. Інфографіка: КМДАСтатистика по коронавірус. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українськi Новини, з 5 жовтня,  в Україні діє оновлене карантинне зонування.

Також кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 4 жовтня порівняно з попередньою добою збільшилася на 165 осіб до 9 917, померлих - на 1 людину до 201.

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